'Divertida Mente 2': Tatá Werneck será ansiedade na versão dublada; veja trailer

A estreia de "Divertida Mente 2" está cada vez mais próxima, o filme chega aos cinemas no dia 20 de junho. E nesta sexta-feira, 7, a Pixar fez um anúncio especial para a versão brasileira: a humorista e apresentadora Tatá Werneck acaba de entrar para o quadro de dubladores, intérprete da Ansiedade.

O filme é a sequência da animação de 2015. Tatá Werneck contou a novidade ao vivo no programa Mais Você, da Ana Maria Braga, na Rede Globo.

“Sempre fui fã do filme. Quando soube que teria uma nova personagem, a Ansiedade, torci muito para ser chamada para o teste e deu certo! Tenho certeza que o filme vai fazer todas as gerações se divertirem e se emocionarem, e vai acolher nossos divertidamentes”, disse a humorista.

Dubladores em 'Divertida Mente 2'

Além de Tatá, somam-se ao elenco da animação Eli Ferreira, intérprete de Tédio, Gaby Milani como Inveja e Fernando Mendonça como Vergonha. Eles se unem aos já conhecidos Mia Melo como Alegria, Otaviano Costa como Medo, Dani Calabresa como Nojinho, Leo Jaime como Raiva e Katiuscia Conoro como Tristeza.

“Dar voz à ‘Tédio’ foi uma alegria gigante misturada com um frio na barriga! A ‘Tédio’ é o que próprio nome já diz, com uma boa dose de mau humor. Nessa mistura com outras emoções, sei que as pessoas vão rir e se emocionar com a personagem”, comentou Eli Ferreira.

Sobre o que será 'Divertida Mente 2'?

A segunda animação da franquia da Disney e Pixar volta a entrar na mente da agora adolescente Riley, no momento em que o centro de controle passa por uma repentina demolição para dar lugar a algo totalmente inesperado: novas emoções.

Alegria, Tristeza, Raiva, Medo e Nojinho, que há muito tempo comandam uma operação de sucesso, não sabem ao certo como se sentem quando Ansiedade, Vergonha, Tédio e Inveja chegam.

Quando estreia 'Divertida Mente 2'?

"Divertida Mente 2" estreia em 20 de junho exclusivamente nos cinemas brasileiros.

Onde assistir 'Divertida Mente'?

O primeiro filme está disponível no catálogo do Disney+.