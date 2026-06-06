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Parada LGBT 2026 em SP: como chegar, atrações, horários e tudo o que você precisa saber

Evento acontece neste domingo na Avenida Paulista e celebra três décadas de história com mais de 130 artistas confirmados

Parada LGBT+: celebração histórica da diversidade terá shows de Pabllo Vittar, Urias, Gloria Groove, Melody e outros nomes da cena nacional (Nacho Doce/Reuters)

Parada LGBT+: celebração histórica da diversidade terá shows de Pabllo Vittar, Urias, Gloria Groove, Melody e outros nomes da cena nacional (Nacho Doce/Reuters)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 6 de junho de 2026 às 07h14.

A cidade de São Paulo recebe neste domingo, 7 de junho, a 30ª edição da Parada do Orgulho LGBT+, considerada uma das maiores manifestações LGBTQIA+ do mundo.

Neste ano, o evento celebra três décadas de história com uma programação que reúne mais de 130 artistas, além de milhares de participantes na Avenida Paulista.

Com o tema "A urna convoca. A urna confirma", a edição de 2026 propõe uma reflexão sobre representatividade política, participação democrática e a defesa dos direitos da população LGBTQIA+.

Quando e onde acontece a Parada LGBT+ 2026?

O evento acontece na Avenida Paulista, com concentração e início das atividades a partir das 10h, na Avenida Paulista. Os trios elétricos seguirão o tradicional percurso pela região central da capital.

Como ocorre todos os anos, a recomendação é que o público chegue cedo para evitar congestionamentos e facilitar o acesso às áreas próximas dos trios elétricos.

Como chegar à Parada LGBT+ de SP?

A melhor opção é utilizar o transporte público, já que diversas ruas da região serão interditadas ao longo do dia.

As estações de metrô mais próximas são:

  • Brigadeiro (Linha 2-Verde)
  • Trianon-Masp (Linha 2-Verde)
  • Consolação (Linha 2-Verde)
  • Paulista (Linha 4-Amarela)

A expectativa é de grande movimentação desde as primeiras horas da manhã. Por isso, quem pretende acompanhar os shows mais disputados deve se programar para chegar com antecedência.

Quais são as principais atrações?

Entre as atrações mais esperadas está Gloria Groove, que será a principal artista do Trio L'Oréal Groupe. O carro também contará com apresentações de Thiago Pantaleão, Romero Ferro, Vita, Reddy e outros convidados.

A cantora é uma das maiores referências da música pop brasileira e costuma atrair multidões em eventos ligados à diversidade.

Gloria Groove

Gloria Groove (Mauricio Santana/Getty Images)

Outro destaque da programação será o Trio Amstel, liderado por Pabllo Vittar e Urias. As artistas dividirão o palco móvel com nomes como Glaucia, Silvetty, Márcia Pantera, Magal e Renato Lopes.

A participação tem um significado especial para Pabllo Vittar, que celebra dez anos de carreira em 2026. A expectativa é de um repertório repleto de sucessos que marcaram sua trajetória na música brasileira.

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar. (Amy Sussman / Equipe/Getty Images)

Programação reúne artistas de diferentes gerações

Além dos grandes nomes do pop nacional, a Parada contará com apresentações de Pepita, Diego Martins, Jup do Bairro, Chameleo, Grag Queen, MC Soffia, Katy da Voz e as Abusadas, Las Bibas From Vizcaya e diversos DJs, drags e artistas independentes.

Os 14 trios elétricos foram organizados em torno de temas que representam diferentes pautas da comunidade LGBTQIA+, incluindo visibilidade lésbica, bissexual, gay, trans, famílias LGBTQIA+ e organizações de combate ao HIV/AIDS.

Quantos trios elétricos participarão?

Ao todo, a Parada contará com 14 trios elétricos temáticos, abordando diferentes pautas ligadas à diversidade, visibilidade e inclusão.

Entre eles estão:

  • Trio de Abertura
  • Trio Famílias LGBT+
  • Trio de Visibilidade Gay
  • Trio de Visibilidade Bi+
  • Trio de Visibilidade Lésbica
  • Trio de Visibilidade Travesti e Trans
  • Trio Amstel
  • Trio L'Oréal Groupe
  • Trio de Encerramento

O que levar para o evento?

Para aproveitar a programação com mais conforto e segurança, a recomendação é levar:

  • Documento de identificação
  • Celular carregado
  • Garrafa de água
  • Protetor solar
  • Boné ou chapéu
  • Cartão de transporte ou pagamento por aproximação.

Também é importante combinar pontos de encontro com amigos, já que o sinal de internet pode ficar instável devido ao grande número de pessoas.

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