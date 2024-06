'Divertida Mente 2' bate recorde histórico de bilheteria; saiba o que esperar do filme

A Disney já pode comemorar: "Divertida Mente 2" é um fenômeno. Em seu primeiro fim de semana no circuito comercial, a produção da Pixar arrecadou US$ 140 milhões fora dos Estados Unidos e se tornou a maior bilheteria de estreia da história da animação no mercado mundial. O valor bateu Frozen 2, que em 2019 alcançou US$ 135 milhões na primeira semana de estreia.

A animação também foi muito bem nos Estados Unidos e se tornou a maior bilheteria de estreia de um filme desde "Barbie" no ano passado. Com US$ 155 milhões acumulados no país, o filme só fica atrás de "Os Incríveis 2" entre as produções da Pixar, que em 2018 chegou a US$ 182 milhões.

Até o momento, o novo filme da Pixar totaliza US$ 295 milhões em arrecadação pelo mundo, mas ainda não estreou em alguns países chaves, como no Brasil.

Quando estreia 'Divertida Mente 2'?

"Divertida Mente 2" estreia em 20 de junho exclusivamente nos cinemas brasileiros.

Onde assistir 'Divertida Mente'?

O primeiro filme está disponível no catálogo do Disney+.

O que esperar de 'Divertida Mente 2'?

Agora adolescente, a mente de Riley terá uma repentina demolição na sala de controle (lugar onde as emoções chefiam) para dar espaço a novos sentimentos. Alegria, Raiva, Tristeza, Medo e Nojinho terão que dar espaço para Ansiedade, Tédio, Vergonha e Inveja.

O novo quarteto vai assumir as ações de Riley, levando as antigas emoções a enfrentarem uma nova jornada de autoconhecimento, que envolve a construção de novas bases e a destruição de algumas antigas.

O filme chega aos cinemas com um novo diretor, Kelsey Mann. Esse será seu primeiro trabalho dele dentro de um longa de animação. No Brasil, a dublagem será feita por Tatá Werneck (Ansiedade), Eli Ferreira (Tédio), Gaby Milani (Inveja), Fernando Mendonça (Vergonha), Mia Melo (Alegria), Otaviano Costa (Medo), Dani Calabresa (Nojinho), Leo Jaime (Raiva) e Katiuscia Conoro (Tristeza).

Ao todo, a animação terá 1h36min de duração.

Veja o trailer de 'Divertida Mente 2'