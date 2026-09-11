Bienal do Livro de SP: veja como aproveitar o último fim de semana do evento

Bienal do Livro 2026: ultimos dois dias da 28ª edição têm atrações para fãs de livros, adaptações audiovisuais, romances, terror e histórias em quadrinhos (Divulgação/Bienal do Livro)
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Publicado em 11 de setembro de 2026 às 08h21.
A Bienal do Livro de São Paulo chega ao último fim de semana com atrações para quem gosta de literatura, terror, romance, quadrinhos e cultura pop. O evento acontece até domingo, 13, no Distrito Anhembi.
Entre encontros com autores e discussões sobre adaptações para cinema e séries, sábado e domingo concentram alguns dos principais destaques da programação.
O sábado reúne nomes conhecidos da literatura brasileira e atrações voltadas ao terror, romance e fantasia.
O último dia da Bienal ganha destaque entre fãs de adaptações, quadrinhos e autores contemporâneos.
No sábado, 12, a entrada é permitida das 10h às 21h, já que o evento termina às 22h. No domingo, 13, último dia da Bienal, o acesso acontece das 10h às 20h, com encerramento às 21h.
Para quem pretende acompanhar mesas concorridas ou participar de sessões de autógrafos, chegar com antecedência é uma boa estratégia. No primeiro fim de semana, dias 5 e 6, algumas atrações tiveram lotação e filas de mais de uma hora.
A organização oferece transporte gratuito entre a estação Portuguesa-Tietê, da Linha 1-Azul, e o Distrito Anhembi. Os ônibus e vans começam a circular uma hora antes da abertura e seguem até uma hora após o encerramento do evento.
O evento ocupa o Distrito Anhembi, na Avenida Olavo Fontoura, 1209, em Santana, na zona norte de São Paulo.
A programação inclui lançamentos de livros, sessões de autógrafos, atividades nos estandes, encontros com autores e espaços dedicados a diferentes públicos. A Bienal também conta com a Praça da Palavra, Praça de Histórias, Espaço Influenciadores e Espaço Podcast.
Para quem quer combinar palestras, compras e sessões de autógrafos, sim. Como a programação acontece em diferentes espaços, vale montar previamente um roteiro com as atrações prioritárias e deixar algum tempo livre para circular pelos estandes.