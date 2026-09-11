Bienal do Livro de SP: veja como aproveitar o último fim de semana do evento

A Bienal do Livro de São Paulo chega ao último fim de semana com atrações para quem gosta de literatura, terror, romance, quadrinhos e cultura pop. O evento acontece até domingo, 13, no Distrito Anhembi.

Entre encontros com autores e discussões sobre adaptações para cinema e séries, sábado e domingo concentram alguns dos principais destaques da programação.

Sábado, 12

O sábado reúne nomes conhecidos da literatura brasileira e atrações voltadas ao terror, romance e fantasia.

10h30 | "O que nos assusta agora" : Triz Parizotto, funBABE e Natalia Grecco discutem horror corporal, sobrenatural, paranoia, violência e trauma.

: Triz Parizotto, funBABE e Natalia Grecco discutem horror corporal, sobrenatural, paranoia, violência e trauma. 12h30 | "O mal entre nós" : Raphael Montes e Ana Paula Maia conversam sobre personagens, violência, sobrevivência e situações extremas.

: Raphael Montes e Ana Paula Maia conversam sobre personagens, violência, sobrevivência e situações extremas. 14h30 | "Muito além do felizes para sempre" : Hannah Bonam-Young e Bal Khabra falam sobre romance, relacionamentos e representatividade.

: Hannah Bonam-Young e Bal Khabra falam sobre romance, relacionamentos e representatividade. 16h | "Feminismos Plurais: ideias que transformam o Brasil" : Djamila Ribeiro, Carla Akotirene e Adilson Moreira discutem racismo estrutural, interseccionalidade e direitos.

: Djamila Ribeiro, Carla Akotirene e Adilson Moreira discutem racismo estrutural, interseccionalidade e direitos. 17h30 | "Alquimia das Palavras" : SenLinYu apresenta sua fantasia que combina magia, poder, memória e sobrevivência.

: SenLinYu apresenta sua fantasia que combina magia, poder, memória e sobrevivência. 19h30 | "Ana Suy: os vínculos que nos fundam": a psicanalista e escritora conversa sobre amor, vínculos, sofrimento e recomeços.

Domingo, 13

O último dia da Bienal ganha destaque entre fãs de adaptações, quadrinhos e autores contemporâneos.

10h30 | "Luz, câmera... adaptação!" : Ray Tavares e Mercedes Ron discutem a transformação de livros em filmes e séries.

: Ray Tavares e Mercedes Ron discutem a transformação de livros em filmes e séries. 12h30 | Kristy Boyce : a autora conversa sobre romances e as histórias de amor que conquistam leitores.

: a autora conversa sobre romances e as histórias de amor que conquistam leitores. 13h45 | "Match Game" : autores participam de um game show literário inspirado em programas de namoro.

: autores participam de um game show literário inspirado em programas de namoro. 14h45 | "Esse livro dá samba: quando a literatura entra na avenida" : Itamar Vieira Jr. e Socorro Acioli discutem a relação entre literatura e carnaval.

: Itamar Vieira Jr. e Socorro Acioli discutem a relação entre literatura e carnaval. 16h15 | "Batman: O Cavaleiro das Trevas" : Chico Barney, Ivan Reis, Danilo Beyruth e Laluña Machado celebram os 40 anos da obra de Frank Miller.

: Chico Barney, Ivan Reis, Danilo Beyruth e Laluña Machado celebram os 40 anos da obra de Frank Miller. 17h30 | "Agatha Christie para ler, ouvir e assistir": Thomas Aquino, Ícaro Silva, Charles Möeller e Vera Carvalho Assumpção discutem a obra da autora em diferentes formatos.

Guia rápido para aproveitar a Bienal

Até que horas posso chegar?

No sábado, 12, a entrada é permitida das 10h às 21h, já que o evento termina às 22h. No domingo, 13, último dia da Bienal, o acesso acontece das 10h às 20h, com encerramento às 21h.

Preciso chegar cedo?

Para quem pretende acompanhar mesas concorridas ou participar de sessões de autógrafos, chegar com antecedência é uma boa estratégia. No primeiro fim de semana, dias 5 e 6, algumas atrações tiveram lotação e filas de mais de uma hora.

Como chegar de metrô na Bienal?

A organização oferece transporte gratuito entre a estação Portuguesa-Tietê, da Linha 1-Azul, e o Distrito Anhembi. Os ônibus e vans começam a circular uma hora antes da abertura e seguem até uma hora após o encerramento do evento.

Qual é o endereço da Bienal?

O evento ocupa o Distrito Anhembi, na Avenida Olavo Fontoura, 1209, em Santana, na zona norte de São Paulo.

O que dá para fazer além de assistir às mesas?

A programação inclui lançamentos de livros, sessões de autógrafos, atividades nos estandes, encontros com autores e espaços dedicados a diferentes públicos. A Bienal também conta com a Praça da Palavra, Praça de Histórias, Espaço Influenciadores e Espaço Podcast.

Vale reservar o dia inteiro?

Para quem quer combinar palestras, compras e sessões de autógrafos, sim. Como a programação acontece em diferentes espaços, vale montar previamente um roteiro com as atrações prioritárias e deixar algum tempo livre para circular pelos estandes.