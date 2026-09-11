O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) estão empatados no segundo turno, segundo pesquisa Futura divulgada nesta sexta-feira, 11.

O levantamento aponta o parlamentar com 45,4% das intenções de voto, contra 45% do petista. A margem de erro do levantamento é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Neste embate, considerado o mais provável pelo desempenho dos candidatos na simulação de primeiro turno, votos brancos e nulos somam 7,1%, e 2,5% dos eleitores estão indecisos.

Além do confronto direto contra Flávio, a pesquisa mediu o desempenho de Lula contra outros nomes da oposição.

Contra o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), o petista registra 43,7%, enquanto o adversário pontua 42,8%, caracterizando um novo empate técnico. Votos brancos e nulos somam 10,7%, e 2,9% não responderam.

Já contra o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), Lula lidera com 46%, frente aos 40,5% do mineiro. Ao todo, 10,9% dos respondentes preferem não votar e 2,6% não querem responder.

Em um eventual confronto contra Renan Santos, o atual presidente vence com sua maior vantagem, por 46,1% a 37,6%. Votos brancos e nulos chegam a 13,2%, enquanto 3,1% não responderam.

Quem é o eleitor?

Segundo o levantamento, a maior parcela da população se coloca na divisão de visões políticas, mas demonstra cansaço com a polarização. Este grupo corresponde a 36,3% do total.

Os lados mais extremos, lado lulista e bolsonarista, aparecem em empate técnico, com vantagem numérica para os apoiadores do presidente. Enquanto os que preferem Lula somam 25,9%, os que preferem a ideologia de Jair Bolsonaro são 22,2%.

Outros 10,6% afirmam que não estão divididos, e 5% não responderam à questão.

A pesquisa Futura entrevistou 2.000 eleitores entre 4 e 10 de setembro de 2026, por meio de entrevista telefônica assistida por computador (CATI). A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por 100% Cidades e está registrado no TSE sob o protocolo BR-02322/2026.