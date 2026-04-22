Tadeu consagra Ana Paula no BBB 26: 'Seu Gerardo, obrigado por nos confiar sua filha'

Ana Paula é a campeã do BBB 26. A jornalista mineira, que voltou ao programa dez anos após ser expulsa por agressão, venceu a Grande Final desta terça-feira, 22, superando os alidos Milena 17,29% e Juliano 6,77%.

Antes de revelar o resultado, Tadeu Schmidt fez um discurso emocionante para consagrar a campeã. O apresentador começou pela trajetória de Ana Paula dentro da casa — os apelidos, as estratégias, os confrontos — antes de dedicar a vitória ao pai da sister, que faleceu no último domingo, 19, a dois dias da final.

Na primeira parte do discurso, Tadeu exaltou o jogo da mineira:

"Ana Paula Renault é um escândalo, é a beleza e o caos. Jogando esse jogo com uma determinação, uma entrega e um sarcasmo sem precedentes. 'Quinta-série', 'coronel Humberto', 'Caça-enredo', 'Coordenadora do Resort', 'Jordan', 'Uni-duni-tê', ela provou e confrontou todo mundo — e viu todo mundo sair no Paredão. Que mulher é essa? Todo mundo tinha uma questão com a Ana Paula. O BBB 26 girou em torno de você", começou o apresentador.

Em seguida, Tadeu voltou sua atenção para um momento ainda mais delicado da noite — a homenagem ao pai da jornalista, que não chegou a ver a filha ser consagrada campeã.

"Quando se tinha certeza que nada poderia surpreender nessa história, esse roteirista escreveu uma tragédia. A dois dias do fim, a protagonista recebeu a mais triste das notícias. Naquele momento, tudo parou. E se ela fosse embora? E se ela ficasse, mas não conseguisse? Mas esse roterista havia reservado para ela um plot twist de amor, que transformou esse drama terrível em carinho, em cuidado e em superação. Para, mais uma vez, essa mulher gigante mostrar sua força", continuou.

"Seu Gerardo, muito obrigado por nos confiar sua filha. Sua filha gabaritou o BBB, zerou o game. Sua filha foi extraordinária em todos os quesitos. É por isso que eu digo: todo reality show deveria ter Ana Paula Renault — e que privilégio fazer parte do BBB em que Ana Paula é a grande campeã. Parabéns, Ana Paula!", celebrou Tadeu.

O apresentador então finalizou com uma frase emblemática, que mostrou o favoritismo da sister desde o início do reality: "o BBB 26 sempre foi seu".

Como se inscrever no BBB 27?

Para se inscrever no BBB 27, basta acessar o Gshow, escolher sua região e preencher o formulário com informações sobre sua personalidade, rotina e história. Também é necessário enviar fotos, indicar suas redes sociais e gravar um vídeo de apresentação — etapa essencial para mostrar quem você é e por que merece entrar na casa. O candidato precisa ter mais de 18 anos, morar no Brasil e ter disponibilidade para ficar confinado por cerca de 100 dias no Rio de Janeiro.