Como a IA está ajudando cientistas a decifrar a linguagem dos animais

A comunicação entre os animais pode ser muito mais complexa do que os cientistas imaginavam. Pesquisas recentes estão revelando que espécies como ratos, chimpanzés, bonobos e aves utilizam sistemas de vocalização capazes de transmitir informações específicas, identificar indivíduos e até combinar sons para criar novos significados.

Com a ajuda da inteligência artificial, pesquisadores acreditam estar cada vez mais próximos de decifrar o que os animais comunicam uns aos outros.

Os avanços fazem parte de uma área conhecida como bioacústica, que utiliza gravações, aprendizado de máquina e análise de comportamento para estudar sons emitidos por animais. O objetivo é entender se essas vocalizações funcionam de forma semelhante à linguagem humana e até onde essa comunicação pode chegar.

Como cientistas estão decifrando a comunicação animal

Um dos exemplos mais recentes vem de um estudo com ratos-listrados-africanos realizado por pesquisadores da Universidade de Saint-Étienne, na França. Utilizando milhares de gravações e redes neurais semelhantes às usadas em ferramentas de inteligência artificial, os cientistas descobriram que os animais conseguem reconhecer indivíduos específicos e distinguir vizinhos de completos desconhecidos apenas pela vocalização.

Os resultados mostraram que cada rato possui uma espécie de "assinatura vocal" própria. Quando os sons de um animal estranho eram reproduzidos, os ratos demonstravam reações mais intensas, como fuga ou estado de alerta.

A mesma tecnologia também vem sendo aplicada ao estudo de primatas. Uma pesquisa publicada na revista Science Advances identificou que chimpanzés selvagens combinam diferentes chamados para criar novos significados, algo considerado por muitos cientistas um dos pilares da linguagem humana.

Em alguns casos, duas vocalizações juntas parecem transmitir mensagens específicas, como indicar descanso, alimentação ou até a intenção de construir um ninho.

Bonobos e aves também surpreendem os pesquisadores

Estudos com bonobos, um dos parentes mais próximos dos seres humanos, também utilizam combinações de sons que alteram o significado das mensagens transmitidas. Segundo os pesquisadores, esse sistema apresenta características que lembram aspectos básicos da linguagem.

Já estudos conduzidos pela Universidade da Califórnia em Berkeley com tentilhões-zebra revelaram que essas aves associam diferentes vocalizações a situações específicas, como fome, perigo, conflito social ou interação entre membros do grupo.

Dessa forma, os experimentos sugerem que os animais não apenas reconhecem os sons, mas também atribuem significado a eles, indicando formas de comunicação mais sofisticadas do que se acreditava anteriormente.

Será possível conversar com animais no futuro?

Embora a ideia de traduzir a linguagem dos animais pareça saída de um filme de ficção científica, alguns pesquisadores acreditam que a tecnologia pode avançar significativamente nas próximas décadas.

Especialistas afirmam que a inteligência artificial já permite identificar padrões que seriam impossíveis de analisar manualmente. O desafio, porém, continua sendo compreender o contexto exato das mensagens e desenvolver formas seguras de interação.

Ao mesmo tempo, parte da comunidade científica alerta para questões éticas. Alguns pesquisadores temem que tentativas de comunicação direta possam interferir no comportamento natural de espécies selvagens ou gerar impactos difíceis de prever.

Mesmo sem uma "tradução universal" entre humanos e animais, os estudos já estão transformando a forma como a ciência entende a comunicação no reino animal. E, para muitos especialistas, a principal descoberta talvez seja perceber que a distância entre a linguagem humana e a dos outros animais pode ser menor do que se imaginava.