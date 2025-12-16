O Festival João Rock, um dos maiores eventos de música nacional do Brasil, anunciou a alteração da sua data para 2026. A 23ª edição do festival acontecerá no dia 1º de agosto de 2026, em Ribeirão Preto (SP).

A mudança foi motivada pelo calendário oficial da Copa do Mundo de 2026, com a confirmação da estreia da seleção brasileira no dia 13 de junho, data originalmente marcada para o festival.

"A nova data permite que o João Rock aconteça sem entrar em conflito com uma das maiores paixões do brasileiro, que é torcer pelo seu time. Vamos todos acompanhar a seleção e, em seguida, curtir o festival de maneira integral. Esta foi uma decisão que envolveu bandas, organizadores, produtores, patrocinadores e fornecedores, e temos a certeza de que foi a melhor escolha", explica Luit Marques, um dos organizadores do evento.

Homenagem de Norte a Sul

A 23ª edição do João Rock espera reunir mais de 55 mil pessoas de todas as partes do Brasil. Entre as atrações confirmadas, estão os palcos João Rock (um palco duplo onde as bandas se alternam sem intervalos), o palco Fortalecendo a Cena, que valoriza a cena musical urbana e independente do país, e o palco Aquarela, que celebra a diversidade da música nacional. Este ano, o Palco Brasil traz o tema "DE NORTE A SUL", com grandes nomes que representam a pluralidade e riqueza dos ritmos do Brasil.

Concurso “Aniversariantes João Rock”

O vencedor do concurso cultural "Aniversariantes João Rock", que já foi contemplado, manterá todos os benefícios e condições previamente divulgadas, mesmo com a mudança da data do festival.

Além disso, um novo concurso cultural será realizado para premiar também os aniversariantes do dia 1º de agosto, nova data do evento. As regras e mais informações sobre a nova edição do concurso serão divulgadas em breve nos canais oficiais do festival.