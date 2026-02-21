Qual é o horário do show do Bad Bunny hoje, sábado, 21?

Após vencer o Grammy de Melhor Álbum do Ano e se apresentar no intervalo do Super Bowl, Bad Bunny está no Brasil para dois shows neste final de semana.

O cantor se apresentou na última sexta-feira, 20, com a turnê “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, em São Paulo, e retorna aos palcos neste sábado, 20.

As apresentações acontecem no Allianz Parque e têm duração de duas horas divididas em três atos.

A turnê prevê 56 datas em estádios no mundo todo após uma longa residência de shows em Porto Rico, sua terra natal, em 2025.

Horário dos shows

A apresentação de Bad Bunny em São Paulo neste sábado, 21, vai começar ás 20h30 do horário de Brasília.

O horário sofreu uma alteração anunciada pela Ticketmaster, empresa responsável pela vendas de ingressos dos shows. Inicialmente marcadas para começar às 21h, ambas as apresentações foram antecipadas em 30 minutos e agora têm início às 20h30.

A abertura dos portões do estádio continua programada para as 16h em ambos os dias, dando tempo para que o público se acomode e aproveite a estrutura antes da entrada do artista no palco.

Setlist dos shows

Para já entrar no ritmo dos shows, veja qual será a provável setlist do cantor nos shows dos dias 20 e 21 de fevereiro, baseados nas últimas apresentações do porto-riquenho:

Ato de abertura (palco 1)

LA MuDANZA

Callaíta

PIToRRO DE COCO

WELTiTA (com Chuwi)

TURiSTA

BAILE INoLVIDABLE

NUEVAYoL

La Casita (palco 2)

CONCHo INTeRLUDE

VeLDÁ

Tití me preguntó

Neverita

Si veo a tu mamá

VOY A LLeVARTE PA PR

Me porto bonito

No me conoce remix

Bichiyal

Yo perreo sola

Efecto

Safaera

Diles

MONACO

Música surpresa

CAFé CON RON (com Los Pleneros de la Cresta)

Ato final (palco 1)

Ojitos lindos

La canción

KLOuFRENS

DÁKITI

El apagón

DtMF

EoO

DeBÍ TiRAR MáS FOToS' World Tour:

Confira as informações completas: