Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Qual é o horário do show do Bad Bunny hoje, sábado, 21?

Primeira apresentação do cantor porto-riquenho aconteceu na última sexta-feira, 20, em São Paulo

Bad Bunny: reproduções das músicas do artista aumentaram após Grammy e Super Bowl

Bad Bunny: reproduções das músicas do artista aumentaram após Grammy e Super Bowl

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 00h01.

Tudo sobreShows-de-música
Saiba mais

Após vencer o Grammy de Melhor Álbum do Ano e se apresentar no intervalo do Super Bowl, Bad Bunny está no Brasil para dois shows neste final de semana.

O cantor se apresentou na última sexta-feira, 20, com a turnê “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, em São Paulo, e retorna aos palcos neste sábado, 20.

As apresentações acontecem no Allianz Parque e têm duração de duas horas divididas em três atos.

A turnê prevê 56 datas em estádios no mundo todo após uma longa residência de shows em Porto Rico, sua terra natal, em 2025.

Horário dos shows

A apresentação de Bad Bunny em São Paulo neste sábado, 21, vai começar ás 20h30 do horário de Brasília.

O horário sofreu uma alteração anunciada pela Ticketmaster, empresa responsável pela vendas de ingressos dos shows. Inicialmente marcadas para começar às 21h, ambas as apresentações foram antecipadas em 30 minutos e agora têm início às 20h30. 

A abertura dos portões do estádio continua programada para as 16h em ambos os dias, dando tempo para que o público se acomode e aproveite a estrutura antes da entrada do artista no palco.

Setlist dos shows

Para já entrar no ritmo dos shows, veja qual será a provável setlist do cantor nos shows dos dias 20 e 21 de fevereiro, baseados nas últimas apresentações do porto-riquenho:

Ato de abertura (palco 1)

  • LA MuDANZA
  • Callaíta
  • PIToRRO DE COCO
  • WELTiTA (com Chuwi)
  • TURiSTA
  • BAILE INoLVIDABLE
  • NUEVAYoL

La Casita (palco 2)

  • CONCHo INTeRLUDE
  • VeLDÁ
  • Tití me preguntó
  • Neverita
  • Si veo a tu mamá
  • VOY A LLeVARTE PA PR
  • Me porto bonito
  • No me conoce remix
  • Bichiyal
  • Yo perreo sola
  • Efecto
  • Safaera
  • Diles
  • MONACO
  • Música surpresa
  • CAFé CON RON (com Los Pleneros de la Cresta)

Ato final (palco 1)

  • Ojitos lindos
  • La canción
  • KLOuFRENS
  • DÁKITI
  • El apagón
  • DtMF
  • EoO

DeBÍ TiRAR MáS FOToS' World Tour:

Confira as informações completas:

  • Datas: 20 e 21 de fevereiro de 2026;
  • Local: Allianz Parque (Avenida Francisco Matarazzo, 1705, R. Palestra Itália, 200 - Água Branca, São Paulo)
  • Ingressos: Ticketmaster Brasil (esgotados)
  • Horário da abertura dos portões: 16h;
  • Horário dos shows: 20h30.
Acompanhe tudo sobre:CantoresShows-de-música

Mais de Pop

Fãs eufóricos: NieR: Automata anuncia continuação

Com direito a show de Leo Santana, iFood leva o carnaval ao BBB 26 nesta sexta-feira

'Toy Story 5': tudo o que sabemos sobre o novo filme da Pixar

Bad Bunny em SP: cantor visita restaurantes antes de shows no Allianz

Mais na Exame

Mundo

Irã garante resposta à altura caso os EUA usem força militar: 'Respondemos com a mesma linguagem'

Carreira

Lei da Equidade Salarial avança nas empresas, mas liderança ainda é desafio

Um conteúdo Esfera Brasil

Governo anuncia R$ 4,6 bilhões para modernizar Congonhas e mais 10 aeroportos

Mercados

Azul anuncia saída de recuperação judicial nos EUA