Qual é o horário do show do Bad Bunny hoje, sábado, 21?

Bad Bunny: reproduções das músicas do artista aumentaram após Grammy e Super Bowl
Estagiária de jornalismo
Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 00h01.
Após vencer o Grammy de Melhor Álbum do Ano e se apresentar no intervalo do Super Bowl, Bad Bunny está no Brasil para dois shows neste final de semana.
O cantor se apresentou na última sexta-feira, 20, com a turnê “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, em São Paulo, e retorna aos palcos neste sábado, 20.
As apresentações acontecem no Allianz Parque e têm duração de duas horas divididas em três atos.
A turnê prevê 56 datas em estádios no mundo todo após uma longa residência de shows em Porto Rico, sua terra natal, em 2025.
A apresentação de Bad Bunny em São Paulo neste sábado, 21, vai começar ás 20h30 do horário de Brasília.
O horário sofreu uma alteração anunciada pela Ticketmaster, empresa responsável pela vendas de ingressos dos shows. Inicialmente marcadas para começar às 21h, ambas as apresentações foram antecipadas em 30 minutos e agora têm início às 20h30.
A abertura dos portões do estádio continua programada para as 16h em ambos os dias, dando tempo para que o público se acomode e aproveite a estrutura antes da entrada do artista no palco.
Para já entrar no ritmo dos shows, veja qual será a provável setlist do cantor nos shows dos dias 20 e 21 de fevereiro, baseados nas últimas apresentações do porto-riquenho:
Confira as informações completas: