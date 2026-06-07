Semana do Clima de SP será palco de cúpula da World Climate Foundation no MASP

A agenda climática global vive um momento de inflexão: após anos centrados em negociação, o mote após a COP30 é de implementação.

E é nesse contexto que São Paulo receberá pela primeira vez uma cúpula latino-americana dedicada a transformar compromissos climáticos em ação e investimento.

O World Climate Summit LATAM, promovido pela World Climate Foundation (WCF), acontece em 6 de agosto no icônico MASP, durante a tradicional Semana do Clima de SP.

O encontro reúne lideranças empresariais, representantes do setor financeiro, formuladores de políticas públicas e organizações internacionais para debater financiamento climático, transição econômica e as oportunidades da nova economia de baixo carbono na América Latina.

A COP30 em Belém consolidou o Brasil como ator estratégico na conexão entre clima, natureza, investimento e economia real.

O Summit será um desdobramento direto desse movimento: a tentativa de converter protagonismo político em arquitetura permanente de cooperação e resultados concretos, com apoio da Presidência da COP30 liderada pelo embaixador André Corrêa do Lago e dos campeões climáticos.

A iniciativa também mira um horizonte mais longo: os diálogos promovidos pelas Climate Weeks devem contribuir com dados e soluções para o próximo Balanço Global, o Global Stocktake previsto para 2028, que avaliará o avanço coletivo das metas climáticas internacionais.

"Existe hoje um entendimento crescente de que as Semanas do Clima podem funcionar como plataformas permanentes de mobilização e entrega ao longo do ano, criando continuidade entre as COPs e os territórios", afirma Flora Bitancourt, que assumiu a posição de diretora global da WCF em janeiro deste ano.

Para a brasileira, ser reconhecida como uma das plataformas oficiais dentro dessa articulação reforça o papel da organização na construção da agenda de implementação e impacto do país rumo à COP31 na Turquia, em novembro.

Brasil no calendário climático global

O evento na capital paulista integra um calendário mais amplo de mobilização que a WCF está coordenando ao longo de 2026. O ciclo começa em junho, com a Rio Nature & Climate Week (RNCW), cujo jantar de lançamento aconteceu em 1º de junho em Copacabana, com participação de grandes empresas como L'Oréal, Globo, Mercado Livre, Carrefour, iFood e Natura.

Na sequência, em 25 de junho, Londres recebe o World Climate Investment Summit, durante a Semana de Clima de Londres.

A WCF confirmou a presença de André Corrêa do Lago, diplomata brasileiro e presidente da COP30, no encontro, em um sinal do papel crescente do Brasil nos principais fóruns climáticos internacionais que antecedem a COP31.