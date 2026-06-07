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Semana do Clima de SP será palco de cúpula da World Climate Foundation no MASP

Em 6 de agosto, evento recebe lideranças globais para debater como transformar compromissos climáticos em investimento e ação concreta na América Latina

Flora Bitancourt, diretora global da World Climate Foundation: "O Brasil passou a ocupar um papel estratégico na conexão entre clima, natureza, investimento e economia real" (Divulgação)

Flora Bitancourt, diretora global da World Climate Foundation: "O Brasil passou a ocupar um papel estratégico na conexão entre clima, natureza, investimento e economia real" (Divulgação)

Sofia Schuck
Sofia Schuck

Repórter de ESG

Publicado em 7 de junho de 2026 às 14h30.

Última atualização em 7 de junho de 2026 às 14h34.

A agenda climática global vive um momento de inflexão: após anos centrados em negociação, o mote após a COP30 é de implementação.

E é nesse contexto que São Paulo receberá pela primeira vez uma cúpula latino-americana dedicada a transformar compromissos climáticos em ação e investimento.

O World Climate Summit LATAM, promovido pela World Climate Foundation (WCF), acontece em 6 de agosto no icônico MASP, durante a tradicional Semana do Clima de SP.

O encontro reúne lideranças empresariais, representantes do setor financeiro, formuladores de políticas públicas e organizações internacionais para debater financiamento climático, transição econômica e as oportunidades da nova economia de baixo carbono na América Latina.

A COP30 em Belém consolidou o Brasil como ator estratégico na conexão entre clima, natureza, investimento e economia real.

O Summit será um desdobramento direto desse movimento: a tentativa de converter protagonismo político em arquitetura permanente de cooperação e resultados concretos, com apoio da Presidência da COP30 liderada pelo embaixador André Corrêa do Lago e dos campeões climáticos.

A iniciativa também mira um horizonte mais longo: os diálogos promovidos pelas Climate Weeks devem contribuir com dados e soluções para o próximo Balanço Global, o Global Stocktake previsto para 2028, que avaliará o avanço coletivo das metas climáticas internacionais.

"Existe hoje um entendimento crescente de que as Semanas do Clima podem funcionar como plataformas permanentes de mobilização e entrega ao longo do ano, criando continuidade entre as COPs e os territórios", afirma Flora Bitancourt, que assumiu a posição de diretora global da WCF em janeiro deste ano.

Para a brasileira, ser reconhecida como uma das plataformas oficiais dentro dessa articulação reforça o papel da organização na construção da agenda de implementação e impacto do país rumo à COP31 na Turquia, em novembro. 

Brasil no calendário climático global

O evento na capital paulista integra um calendário mais amplo de mobilização que a WCF está coordenando ao longo de 2026. O ciclo começa em junho, com a Rio Nature & Climate Week (RNCW), cujo jantar de lançamento aconteceu em 1º de junho em Copacabana, com participação de grandes empresas como L'Oréal, Globo, Mercado Livre, Carrefour, iFood e Natura.

Na sequência, em 25 de junho, Londres recebe o World Climate Investment Summit, durante a Semana de Clima de Londres.

A WCF confirmou a presença de André Corrêa do Lago, diplomata brasileiro e presidente da COP30, no encontro, em um sinal do papel crescente do Brasil nos principais fóruns climáticos internacionais que antecedem a COP31.

  • Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas

    1/10 Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas (Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas)

  • Estação das Docas: inaugurada em 2000, é um dos principais pontos turísticos da cidade e esteve lotada durante todos os dias da COP30. Reúne restaurantes e terminal de passageiros

    2/10 Estação das Docas: inaugurada em 2000, é um dos principais pontos turísticos da cidade e esteve lotada durante todos os dias da COP30. Reúne restaurantes e terminal de passageiros (Estação das Docas: inaugurada em 2000, é um dos principais pontos turísticos da cidade e esteve lotada durante todos os dias da COP30. Reúne restaurantes e terminal de passageiros)

  • Porto Futuro: área portuária transformada em polo cultural como um dos legados da COP30

    3/10 Porto Futuro: área portuária transformada em polo cultural como um dos legados da COP30 (Porto Futuro: área portuária transformada em polo cultural como um dos legados da COP30)

  • 4/10 (Nova Doca: parque linear inaugurado após a revitalização de um trecho de 1,2 quilômetro da Avenida Visconde de Souza Franco. O projeto inclui o tratamento de um dos tantos canais que cortam a cidade)

  • Mercado de São Brás: o prédio foi inaugurado em 1911, no auge do ciclo da borracha, e reformado para a COP30

    5/10 Mercado de São Brás: o prédio foi inaugurado em 1911, no auge do ciclo da borracha, e reformado para a COP30 (Mercado de São Brás: o prédio foi inaugurado em 1911, no auge do ciclo da borracha, e reformado para a COP30.)

  • Ver-o-Peso: seu açaí com peixe frito continua sendo um ícone amazônico

    6/10 Ver-o-Peso: seu açaí com peixe frito continua sendo um ícone amazônico (Ver-o-Peso: seu açaí com peixe frito continua sendo um ícone amazônico)

  • Ver-o-Peso: mercado símbolo de Belém, foi parcialmente reformado para a COP30 e foi um dos destinos preferidos dos visitantes durante a conferência

    7/10 Ver-o-Peso: mercado símbolo de Belém, foi parcialmente reformado para a COP30 e foi um dos destinos preferidos dos visitantes durante a conferência (Ver-o-Peso: mercado símbolo de Belém, foi parcialmente reformado para a COP30 e foi um dos destinos preferidos dos visitantes durante a conferência)

  • Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas

    8/10 Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas (Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas)

  • Avenida Duque de Caxias: uma das vias reformadas para dar acesso ao Parque da Cidade e que fica de legado para Belém

    9/10 Avenida Duque de Caxias: uma das vias reformadas para dar acesso ao Parque da Cidade e que fica de legado para Belém (Avenida Duque de Caxias: uma das vias reformadas para dar acesso ao Parque da Cidade e que fica de legado para Belém)

  • Porto de Outeiro: localizado a 20 quilômetros do centro de Belém, foi reformado para receber grandes navios durante a COP30 e será um hub de turismo para a Amazônia

    10/10 Porto de Outeiro: localizado a 20 quilômetros do centro de Belém, foi reformado para receber grandes navios durante a COP30 e será um hub de turismo para a Amazônia (Porto de Outeiro: localizado a 20 quilômetros do centro de Belém, foi reformado para receber grandes navios durante a COP30 e será um hub de turismo para a Amazônia)

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