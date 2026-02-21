Bad Bunny faz busca por espanhol crescer 30% no Duolingo Brasil

A coruja verde do Duolingo ganhou um aliado improvável na missão de ensinar espanhol para o mundo: Bad Bunny, o cantor porto-riquenho que virou professor sem querer.

Bastou uma apresentação no intervalo do Super Bowl, no início de fevereiro, inteiramente em espanhol, para que milhões de pessoas corressem para aplicativos de idiomas querendo entender cada palavra das músicas de Benito, seu nome de batismo.

A procura pelo espanhol no Duolingo aumentou 30% em relação à semana anterior no Brasil e 35% nos Estados Unidos após o show, segundo a empresa.

Os shows do cantor em São Paulo neste final de semana consolidam um fenômeno que vai além da música.

"Esse é um sinal claro de que, quando a língua aparece no centro de momentos culturais importantes, as pessoas querem participar. Não apenas para assistir, mas para entender, despertando um interesse genuíno em aprender e se sentir mais conectadas em tempo real", afirma o Duolingo em comunicado.

Espanhol entre os idiomas mais estudados

O espanhol é um dos idiomas mais populares no Duolingo. De acordo com o Relatório de Idiomas Duolingo 2025, o espanhol é o segundo idioma mais estudado globalmente e no Brasil, ficando atrás apenas do inglês.

Atualmente, 48,8 milhões de pessoas em todo o mundo estão aprendendo espanhol no aplicativo, segundo a empresa. O idioma também ocupa o primeiro lugar entre os cursos com alunos mais dedicados, com base no tempo médio gasto com o aprendizado.

Efeito Bad Bunny nos streamings

Os streams do catálogo do artista saltaram 175% nos Estados Unidos na segunda-feira, 9 de fevereiro, dia seguinte ao Super Bowl, em comparação com a segunda-feira anterior, 2. Bad Bunny registrou 99,6 milhões de streams na segunda, contra 36,2 milhões na semana antes, segundo dados da Luminate, empresa de análise do setor musical.

A segunda-feira, 2, já havia sido um dia especial para Benito Antonio Martínez Ocasio. Foi o dia seguinte ao Grammy 2026, quando ele venceu a categoria álbum do ano, marcando a primeira vez que um álbum inteiramente em espanhol levou o prêmio principal.

Globalmente, os streams de Bad Bunny aumentaram 132%, uma diferença de 271 milhões para 117 milhões.

Tendência em crescimento

O Duolingo tem boas expectativas para os próximos meses, especialmente com as apresentações de Bad Bunny e de Shakira, que foi anunciada como atração principal do show gratuito "Todo Mundo no Rio", em Copacabana, no mês de maio.

"Com a chegada de artistas que se expressam em espanhol para apresentações no Brasil, a tendência é o interesse pelo idioma continuar a crescer", diz a empresa.