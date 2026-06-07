México envia nova carga humanitária a Cuba

Uma nova carga de ajuda humanitária enviada pelo México chegou neste domingo, 7, a Cuba, em meio ao agravamento da crise econômica e social enfrentada pela ilha desde o bloqueio petroleiro imposto pelos Estados Unidos no início do ano.

O cargueiro Asian Katra atracou no porto de Havana pela manhã, segundo jornalistas da AFP no local. Esta é a sexta remessa de ajuda enviada pelo governo mexicano desde fevereiro.

No fim de janeiro, Washington anunciou um bloqueio petroleiro contra Cuba, sob a justificativa de que o país representaria uma “ameaça extraordinária” à segurança nacional americana. A ilha fica a cerca de 150 quilômetros da costa da Flórida.

Desde a adoção da medida, apenas um petroleiro russo foi autorizado a atracar em Cuba. As reservas transportadas por ele, no entanto, já se esgotaram.

Na última quinta-feira, a Organização das Nações Unidas alertou para o agravamento da emergência humanitária no país, que tem população estimada em 9,6 milhões de habitantes. O representante da ONU em Cuba, Francisco Pichon, classificou a situação como um “coquetel explosivo” diante do início da temporada de furacões no Caribe.

Segundo ele, as condições de vida “se deterioraram em quase todos os setores” desde o lançamento, há dois meses, do plano de ação humanitária da ONU, estimado em mais de 90 milhões de dólares — cerca de 461 milhões de reais na cotação atual. Até agora, apenas um terço dos recursos previstos foi financiado.

*Com informações da AFP