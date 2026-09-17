Inteligência Artificial

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Sua profissão será automatizada pela IA até 2030?

Relatório da dona do Claude projeta desde um impacto modesto, parecido com a chegada da internet, até um cenário radical de crescimento explosivo e desemprego acima do nível de recessão

Trabalho: saiba como a IA deve afetar a sua profissão (Imagem gerada por IA/Exame)

Trabalho: saiba como a IA deve afetar a sua profissão (Imagem gerada por IA/Exame)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 13h01.

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RESUMO | A Anthropic projetou três cenários para o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho e na economia dos Estados Unidos até 2030. As estimativas vão de alta de 1,6% no PIB, com poucas mudanças nas profissões, a crescimento anual de 15%, desemprego acima do nível de recessão e redução da parcela dos salários no PIB.

Até que ponto a inteligência artificial (IA) vai mudar o mercado de trabalho nos próximos anos? A pergunta já ocupa mesas de diretoria, planos de carreira e discussões de política econômica em praticamente todo o mundo — mas raramente vem acompanhada de números concretos sobre o que, exatamente, esperar.

A Anthropic, dona do Claude, tentou preencher essa lacuna com um relatório que projeta três cenários distintos para a economia americana até 2030, do mais conservador ao mais radical.

A escolha de modelar o próprio futuro do trabalho não é isenta: a Anthropic é uma das empresas que mais lucra com a expansão do uso de IA, o que torna o exercício tanto uma tentativa de previsão séria quanto uma peça que interessa diretamente ao negócio da companhia.

Ainda assim, o documento oferece um raro esforço de quantificar, em dólares e pontos percentuais, o que cada nível de adoção da tecnologia poderia significar para salários, crescimento e emprego.

Cenário modesto: um efeito parecido com o da internet

No primeiro cenário, a IA aumenta o Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos em 1,6%, chegando a US$ 34,1 trilhões — um efeito comparável ao que a própria internet já produziu na economia americana ao longo de décadas. Nesse caso, a maioria das profissões continua existindo de forma parecida com a de hoje, com a IA funcionando mais como ferramenta de apoio do que como substituta de trabalho humano.

Cenário substancial: metade do trabalho de conhecimento já automatizado

No cenário intermediário, a IA já realiza metade de todo o trabalho de conhecimento de forma autônoma, elevando o PIB em 8,3%, para US$ 36,3 trilhões. O crescimento econômico passa a rodar duas vezes mais rápido que o normal — mas, segundo a Anthropic, os salários de profissões de conhecimento permanecem relativamente estáveis, sem queda abrupta de renda para quem continua empregado.

Cenário extremo: crescimento explosivo e desemprego recorde

No cenário mais radical, a economia americana cresce 15% ao ano, dobrando de tamanho a cada 4,5 anos — puxada por um ciclo de autoaperfeiçoamento recursivo, em que a própria IA passa a ajudar a desenvolver versões mais avançadas de si mesma. Nesse caso, o desemprego sobe acima do nível historicamente associado a uma recessão, e a fatia do PIB destinada a salários cai de 60% para 45,2%.

Qual cenário os americanos acham mais provável

Segundo pesquisa da própria Anthropic com mais de 10 mil americanos, a maioria das pessoas já espera algo próximo ao cenário substancial — e cerca de 10% dos entrevistados já se alinha com a visão mais extrema, de transformação radical e rápida do mercado de trabalho.

Quais são os três cenários da Anthropic para a economia dos Estados Unidos?

A Anthropic projetou cenários modesto, substancial e extremo para 2030. Eles variam entre o uso da IA como ferramenta de apoio e uma transformação radical do mercado de trabalho, com crescimento econômico acelerado e desemprego elevado.

Como a inteligência artificial afetaria o PIB no cenário modesto?

No cenário modesto, a IA elevaria o PIB dos Estados Unidos em 1,6%, para US$ 34,1 trilhões, segundo a Anthropic. O impacto seria comparável ao produzido pela internet ao longo de décadas, e a maioria das profissões continuaria existindo de forma semelhante à atual.

Quanto trabalho a IA poderia automatizar no cenário substancial?

No cenário substancial, a IA realizaria de forma autônoma metade de todo o trabalho de conhecimento, de acordo com a Anthropic. O PIB aumentaria 8,3%, para US$ 36,3 trilhões, enquanto os salários das profissões de conhecimento permaneceriam relativamente estáveis.

O que aconteceria no cenário extremo projetado pela Anthropic?

No cenário extremo, a economia americana cresceria 15% ao ano e dobraria de tamanho a cada 4,5 anos. Segundo a Anthropic, esse avanço seria impulsionado pelo autoaperfeiçoamento recursivo, no qual a IA ajudaria a desenvolver versões mais avançadas de si mesma.

Como o cenário extremo afetaria o emprego e os salários?

O desemprego subiria acima do nível historicamente associado a uma recessão, segundo a projeção da Anthropic. A parcela do PIB destinada aos salários cairia de 60% para 45,2%.

Qual cenário os americanos consideram mais provável?

A maioria espera uma evolução próxima ao cenário substancial, segundo pesquisa da Anthropic com mais de 10 mil americanos. Cerca de 10% dos entrevistados se identificam com o cenário extremo de transformação rápida e radical do mercado de trabalho.

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