'Vamos esquecê-la': a frase que reacendeu a disputa entre Rei Charles e o irmão de Diana

RESUMO | O Rei Charles e Charles Spencer, irmão da Princesa Diana, envolveram-se em uma disputa pública antes do lançamento, na próxima semana, do livro "Swan Song: Diana, My Sister". Na obra, Spencer atribui ao monarca comentários sobre a morte de Diana que foram contestados pelo Palácio em uma rara declaração pública.

O Rei Charles se envolveu, segundo a imprensa britânica, em uma "guerra de palavras" com Charles Spencer, irmão mais novo da Princesa Diana.

Na próxima semana, Lorde Spencer irá lançar o livro de memórias "Swang Song: Diana, My Sister", sobre a vida e morte da irmã. Porém, uma afirmação presente na obra parece ter aborrecido o líder do Palácio.

O que Spencer relata?

De acordo com informações divulgadas, Spencer afirma no livro que, após a morte de Diana em um acidente de carro em Paris, em 1997, o Príncipe de Gales teria dito: "Logo vamos esquecê-la".

O comentário gerou uma repercussão negativa entre o público e, principalmente, a imprensa britânica. O atual Rei Charles recebeu críticas por, supostamente, ter feito um comentário tão cruel a respeito de sua ex-mulher, que é considerada uma das figuras mais amadas no Reino Unido.

Spencer escreve: “[Charles] despejou ao telefone o que sempre interpretei como seu desprezo reprimido por Diana e seu horror diante do fato de o mundo ter ficado tão comovido com a morte dela. ‘Fique tranquilo’, sibilou ele, ‘nós vamos esquecê-la bem depressa’.”

Em outro trecho divulgado da obra, o Lorde afirma que Charles reagiu com uma "onda de raiva" à sua insistência de que Diana não teria desejado que o príncipe William, então com 15 anos, e o príncipe Harry, com 12, caminhassem no cortejo fúnebre.

Qual foi a reação do Palácio?

A repercussão negativa levou o Palácio a emitir uma rara declaração pública sobre a polêmica, na qual a instituição questiona a veracidade da versão de Spencer dos fatos: "Embora, por princípio, não comentemos livros, Sua Majestade está ciente de que a dor do luto fraternal pode nublar a razão, afetar o julgamento e alterar a memória de maneiras que outros não percebem, mesmo muitos anos após tal perda", afirmou o comunicado, segundo a BBC News.

Jornalistas locais notaram que a linguagem adotada pelo Palácio é semelhante à resposta da Rainha Elizabeth às acusações de racismo feitas pelo Príncipe Harry e por Meghan Markle em 2021. Na ocasião, a monarca declarou que "as lembranças podem variar".

De acordo com a BBC, o Palácio refuta a alegação. Eles a consideram “totalmente incompatível com a personalidade de um homem de natureza profundamente compassiva, que, na época, lidava com o seu próprio luto e com o de seus dois filhos”.

O que Charles Spencer afirma que o Rei Charles disse sobre Diana?

Charles Spencer afirma que o então Príncipe de Gales disse que Diana seria esquecida rapidamente. Segundo Spencer, a declaração foi feita por telefone após a morte da princesa em um acidente de carro em Paris.

O que Charles Spencer relata sobre o funeral da Princesa Diana?

Charles Spencer relata que Charles reagiu com uma "onda de raiva" quando o lorde insistiu que Diana não desejaria que William, então com 15 anos, e Harry, com 12, caminhassem no cortejo fúnebre.

Como o Palácio reagiu às afirmações de Charles Spencer?

O Palácio contestou a versão de Charles Spencer e declarou que o luto fraternal pode afetar o julgamento e a memória, segundo a BBC News. De acordo com a BBC, o Palácio considera a alegação incompatível com a personalidade compassiva do Rei Charles.

Por que a declaração do Palácio chamou a atenção da imprensa britânica?

Jornalistas britânicos observaram que a declaração lembra a resposta da Rainha Elizabeth às acusações feitas pelo Príncipe Harry e por Meghan Markle em 2021, quando a monarca afirmou que "as lembranças podem variar".