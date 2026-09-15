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Quando começa a pré-venda de ingressos de 'Vingadores: Doutor Destino'?

O novo filme da Marvel estreia em dezembro de 2026 nos cinemas brasileiros

"Vingadores: Doutor Destino": primeira parte da pré-venda de ingressos ainda não começou (YouTube/Reprodução)

"Vingadores: Doutor Destino": primeira parte da pré-venda de ingressos ainda não começou (YouTube/Reprodução)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 07h15.

Última atualização em 16 de setembro de 2026 às 10h35.

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A pré-venda de ingressos para "Vingadores: Doutor Destino" não começou nesta terça-feira, 15, como era esperado.

Até o momento, a Disney não confirmou uma nova data nem se pronunciou sobre o início das vendas. A informação anterior indicava que os ingressos para sessões em salas Infinity Vision começariam a ser comercializados no dia 15, enquanto a pré-venda para as salas convencionais seria aberta em 28 de setembro.

Nas redes sociais, a Ingresso.com alertou os fãs para informações falsas e afirmou que ainda aguarda uma confirmação oficial da Disney.

“Pessoal, não caiam em fake news. Assim que a data oficial do início da pré-venda de #VingadoresDoutorDestino for confirmada pela Disney, avisaremos a todos por meio dos nossos canais oficiais”, informou a empresa.

A matéria será atualizada assim que houver novidades sobre a pré-venda. "Vingadores: Doutor Destino" estreia nos cinemas brasileiros em 17 de dezembro de 2026.

Onde comprar ingressos para 'Vingadores: Doutor Destino'?

Quando a pré-venda for aberta, os ingressos deverão estar disponíveis em canais digitais de venda, como Ingresso.com e Cinemark, além de outras plataformas. As empresas ainda não iniciaram a comercialização das entradas.

O que é o selo Infinity Vision?

O Infinity Vision é um selo criado pela Disney para sinalizar salas de cinema ao redor do mundo consideradas de maior qualidade para a exibição do longa. A iniciativa faz parte de uma estratégia que busca oferecer uma experiência premium ao público que quiser assistir ao novo filme dos Vingadores.

O que esperar de 'Vingadores: Doutor Destino'?

Dirigido por Anthony e Joe Russo, irmãos responsáveis pela Saga do Infinito, "Vingadores: Doutor Destino" reunirá um dos maiores elencos de super-heróis da história da Marvel para enfrentar Victor Von Doom.

Robert Downey Jr. retorna para interpretar o novo grande vilão do MCU após a morte de Tony Stark no final de "Vingadores: Ultimato". Chris Evans também volta ao papel de Steve Rogers.

O longa-metragem marcará a estreia oficial da franquia "X-Men", anteriormente controlada pela Fox, no MCU. O filme também reunirá pela primeira vez grandes grupos de super-heróis do universo Marvel, como os Thunderbolts e o Quarteto Fantástico.

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