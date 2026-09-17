‘As redes sociais são um enorme canal de vendas’, ele disse depois de crescer 40% com elas

Um estudo publicado pela Brazilian Business Review apontou que o influenciador ou criador de conteúdo age mais como ponte entre a marca e o consumidor do que garoto-propaganda. A personalidade se torna sinalizador de credibilidade. Mas o que acontece quando o empreendedor é o próprio criador de conteúdo?

Para André Mejia, fundador da Avante Engenharia, o resultado é um sistema de vendas que exige investimento quase nulo, mas com resultados muito positivos: o engenheiro civil e empreendedor cresceu seu faturamento em 40% com apenas 6 meses criando conteúdo.

“Tenho três produtos que derivaram da criação de conteúdo nas redes sociais e desde que comecei, o faturamento foi muito impactado. A criação de conteúdo, é talvez o maior canal de vendas que se tem para explora”, diz o empreendedor.

André começou a criar conteúdo para as redes ao sentir a necessidade de ser visto como referência no setor. O que ele faz, a criação de projetos estruturais para arquitetos, construtoras e afins, exige expertise e autoridade. No caminho, ele encontrou todo um ecossistema complementar à sua operação.

Do plano A à pivotagem

Nascido em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, André sempre quis empreender, vontade alimentada por seu desejo pela flexibilidade e autonomia. O sonho da Avante Engenharia começou quando ainda estava na faculdade, em 2015, e ele precisou passar poucas e boas até chegar a um modelo de negócios ideal.

Foram duas obras que não deram certo. Uma precisou ser paralisada e ele teve de demitir 20 funcionários de uma vez. A outra, foi impactada pela pandemia de covid-19 e deu mais prejuízo do que lucro.

Foi apenas em 2023 que ele decidiu pivotar, focando na criação de projetos estruturais, utilizando toda sua experiência com vendas para impulsioná-lo.

“No ano de 2024, eu fiz presencialmente 200 reuniões de captação. Ia para São José dos Campos e para a capital, ambos a duas horas de Volta Redonda. Deu muito certo, mas lá para 2025 cansei. Olhando para a internet, pensei, ‘muita gente vende pela internet, porque não posso fazer isso também?”

O poder do empreendedorismo nas redes sociais

O empreendedor conta que, no seu segmento, fazer um projeto grande de R$ 200 mil a R$ 400 mil exige muita autoridade. Para construí-la, ele resolveu apostar nas redes sociais.

“Além disso, também tinha vontade de vender produtos digitais. Foi juntando as duas coisas que comecei, em novembro de 2025. Consegui 20 mil seguidores até abril deste ano e cheguei aos 120 mil em junho. Foi muito por causa do formato.”

O formato de André é baseado na simplificação de conceitos de engenharia e na escolha pela cobertura de grandes obras, como impressionantes trabalhos na China ou o Senna Tower, em Balneário Camboriú.

São três editorias desenvolvidas por ele e sua copywriter a partir de inúmeros cursos, mentorias, observação de resultados e apostas em diferentes formatos.

“Existe uma técnica por trás, não é só sorte. Uma dica que dou é que uma vez que você encontrar um formato que viraliza, repita! Você precisa encontrar o seu formato validado”.

A internet é essencial por ser um canal de venda muito grande

Hoje André oferece três novos produtos que resultaram do trabalho de criação de conteúdo para as redes sociais: um grupo de de WhatsApp, parcerias de conteúdo e mentorias de captação de clientes.

Segundo ele, o complemento à operação, que já possuía consultoria e os projetos estruturais, é consequência benéfica de um sistema que tem pouquíssimos ônus.

“A gente não tinha pretensão de ganhar dinheiro com o conteúdo, mas aconteceu e é muito bom. Hoje ele representa 20% do faturamento. Mas acima de tudo, acho que as redes sociais são um canal de venda muito grande e essencial. Especialmente porque é uma estratégia que sai praticamente de graça”.

A Avante ainda está desenhando sua estratégia para os anos seguintes, mas André já observa a criação de conteúdo como pilar. Para o empreendedor, a aposta permitiu perenidade e um impulsionamento importante.

“Hoje dou consultoria para gente do Nordeste, sem rede social eu jamais conseguiria fazer esse tipo de trabalho. ”