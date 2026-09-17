'A Fazenda 18' abre votação para escolher qual dos visitantes vai virar peão; veja como votar

A disputa por uma vaga definitiva em "A Fazenda 18" já está nas mãos do público. Quatro visitantes que entraram na casa no início da temporada agora dependem da votação dos telespectadores para continuar no reality show da Record.

A abertura da enquete ocorreu na mesma noite em que Fran Almeida venceu a primeira Prova do Fazendeiro da temporada.

A disputa exigiu memória, rapidez e precisão dos participantes. Fran superou Jottapê, Rikardo e Adryana na fase final e conquistou o chapéu de Fazendeira.

Galisteu anuncia votação ao vivo

A apresentadora Adriane Galisteu revelou a abertura da votação ao final do programa exibido na quarta-feira, 16. O público poderá escolher qual dos quatro visitantes deseja ver na competição.

"Você ficou de olho neles? Identificou quem vai render? Eu já. Então eu quero saber: qual das visitas você quer que permaneça no jogo? Quem você quer que vire peão? Amanhã a gente resolve isso", declarou Galisteu.

A apresentadora também adiantou que essa será apenas uma das oportunidades de participação popular na dinâmica dos visitantes.

"Mas olha, essa não é a última vez que você vai votar para decidir o destino desse quarteto", afirmou, sem detalhar as próximas etapas.

Vai ter votação pros visitantes, SIM! Vai agora no https://t.co/jCh3l51ASt e vote no Visitante que você quer que vire Peão #ProvaDoFazendeiro pic.twitter.com/axqCPLtmkN — A Fazenda (@afazendarecord) September 17, 2026

O resultado da votação será exibido no programa desta quinta-feira, 17.

Quem são os quatro visitantes?

Os quatro participantes entraram na sede desde a estreia de "A Fazenda 18" e passaram a interferir nas dinâmicas do jogo. São eles:

Ana Bruna Ávila: influenciadora digital de Florianópolis.

influenciadora digital de Florianópolis. Giovanna Gold: atriz conhecida por trabalhos como "Pantanal" e "Mulheres de Areia" .

atriz conhecida por trabalhos como e . Igor Monteiro: ator e modelo.

ator e modelo. Renê Thristan: cantor e ator.

Como votar em 'A Fazenda 18'?

A votação para escolher os visitantes acontece pela internet, por meio dos canais oficiais do reality show.

Para participar, o espectador deve:

Acessar o portal oficial de "A Fazenda 18", no R7. Localizar a área da votação dos visitantes. Conferir as opções disponíveis e escolher o visitante que deseja manter no jogo. Seguir as instruções apresentadas na página para registrar o voto.

Atenção: é importante conferir as regras e as opções exibidas na votação oficial, pois a dinâmica pode definir a quantidade de visitantes que seguirá na competição.

Tudo sobre 'A Fazenda 18'

A 18ª edição do reality rural da Record estreou nesta segunda-feira, 14 de setembro, com Adriane Galisteu novamente no comando da atração. A temporada será realizada em Itapecerica da Serra, em São Paulo.

Ao todo, 22 peões entraram oficialmente no reality e vão conviver na sede enquanto enfrentam provas, votações e a formação das Roças. O vencedor levará o prêmio principal de R$ 2 milhões.

A temporada está prevista para chegar ao fim em dezembro, após o Natal. Até lá, um participante vai deixar a casa por semana, de acordo com a preferência do público.

Veja o elenco completo de 'A Fazenda 18'