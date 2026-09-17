Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

Em negociação sobre 1º tarifaço, EUA exigiram que Brasil não prendesse 'dissidentes políticos'

Documento foi tido por negociadores brasileiros como tentativa de interferência; negativa não prejudicou negociações em 2025

Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva durante encontro na Malásia, em 25 de outubro de 2025 (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS /AFP)

Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva durante encontro na Malásia, em 25 de outubro de 2025 (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS /AFP)

Ivan Martínez-Vargas
Ivan Martínez-Vargas

Repórter especial em Brasília

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 13h15.

Última atualização em 17 de setembro de 2026 às 13h21.

Priorizar nos meus resultados Google

O Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) apresentou ao governo Lula, durante as negociações sobre o primeiro tarifaço imposto pelo governo Trump a exportações brasileiras, de 50%, um documento em que exigia que o Brasil não prendesse "arbitrariamente" ou limitasse a participação de "dissidentes políticos" nas eleições brasileiras deste ano. O teor do documento foi rechaçado pelos negociadores brasileiros assim que apresentado.

O rascunho data de outubro de 2025 e teve seu teor publicado pelo jornal O Estado de S. Paulo. A apresentação do documento e seu teor foram confirmados pela EXAME junto a fontes dos governos brasileiro e americano.

A redação da cláusula não se limita a uma declaração genérica em defesa da democracia, e sim vincula explicitamente as relações comerciais Brasil-EUA à eleição presidencial brasileira de 2026. O documento não identifica quem seriam esses "dissidentes políticos", embora o tarifaço tenha sido adotado oficialmente tendo como justificativa a condenação de Jair Bolsonaro na ação penal da trama golpista.

"O Brasil deverá comprometer-se com uma eleição presidencial livre e justa em 2026 e não deverá deter arbitrariamente, prender ou de qualquer outra forma limitar a participação no processo eleitoral de dissidentes políticos", diz o documento.

A proposta de acordo também trazia exigências como a vedação de "um regime de concorrência digital no Brasil que restrinja de maneira irrazoável ou injustificável o comércio dos Estados Unidos".

Além disso, ainda vedava a aplicação de prisões, multas e bloqueios de ativos de cidadãos americanos, residentes legais ou empresas americanas "por condutas protegidas pela Primeira Emenda da Constituição dos Estados Unidos". O dispositivo mencionado garante as liberdades religiosa, de reunião, de imprensa e de expressão nos EUA.

A proposta americana não trazia nenhuma contrapartida por parte do governo americano. No âmbito das tratativas, os negociadores brasileiros rechaçaram os termos assim que eles foram apresentados e foram vistos como uma tentativa de intervenção estrangeira em assuntos domésticos brasileiros.

A apresentação do documento foi vista como uma espécie de balão de ensaio por integrantes do governo Lula e, apesar da negativa, as tratativas em relação ao tarifaço prosseguiram. Após a apresentação do rascunho, Lula se reuniu com Trump na Malásia, em 26 de outubro de 2025. Em novembro, o governo americano aumentou a lista de isenções ao tarifaço contra o Brasil e, em dezembro de 2025, Trump retirou o ministro Alexandre de Moraes, do STF, e sua esposa, Viviane Barci, da lista de sancionados pela Lei Magnitsky.

Nesta quarta-feira, o ministro Márcio Elias Rosa, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, afirmou que essas demandas não foram nem discutidas na mesa de negociação. O ministro e o chanceler Mauro Vieira lideraram, pelo lado brasileiro, as negociações.

Apesar da declaração de Márcio Elias, fontes do governo afirmam que o documento foi apresentado, mas não chegou a ser efetivamente discutido porque foi imediatamente rechaçado. Um integrante do governo a par do assunto afirmou à EXAME que a proposta era "natimorta" porque não existem dissidentes políticos em uma democracia.

Acompanhe tudo sobre:Governo LulaLuiz Inácio Lula da SilvaDonald Trump

Mais de Brasil

Real Time: De Toni, Amin e Carlos Bolsonaro lideram corrida ao Senado em Santa Catarina

Real Time Big Data: Mello lidera em Santa Catarina com 34 pontos de vantagem

Reajuste do Bolsa Família: quem vai poder receber o benefício de R$ 691?

Presidente do STF cancela sessão que trataria de acusações de Moraes a Mendonça

Mais na Exame

ESG

A ‘poupança de água’ da Terra está se esgotando e reservas caem no Brasil, alerta ONU

Inteligência Artificial

Sua profissão será automatizada pela IA até 2030?

Um conteúdo Bússola

‘As redes sociais são um enorme canal de vendas’, ele disse depois de crescer 40% com elas

Brasil

Real Time: De Toni, Amin e Carlos Bolsonaro lideram corrida ao Senado em Santa Catarina