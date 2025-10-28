Qual a fortuna de Virginia, influencer que assumiu namoro com Vini Jr.

Aos 26 anos, a goianense Virginia Fonseca já é uma das maiores influenciadoras digitais do Brasil, com mais de 53 milhões de seguidores no Instagram. Entre as redes sociais e o palco do SBT, a apresentadora tem acumulado um patrimônio impressionante, estimado em R$ 400 milhões.
Nascida nos Estados Unidos, mas criada em Governador Valadares, Fonseca é uma das influenciadoras mais bem-sucedidas financeiramente no Brasil.
A influencer, que assumiu nesta terça-feira, 28, um namoro com o jogador Vini Jr., é mãe de três filhos e conquistou sua fortuna principalmente pela influência digital, contratos milionários e o sucesso (e polêmicas) da marca WePink.
Qual a fortuna de Virginia?
A fortuna de Virginia Fonseca é estimada em R$ 400 milhões, segundo o portal Metrópoles. Ela pode ser destrinchada em:
- Negócios: A principal fonte de riqueza de Virginia é a marca de cosméticos, a WePink, que faturou R$ 378 milhões em dois anos de operação. Ela também é dona da WePink Suplementos, que gerou R$ 107 milhões no primeiro trimestre de 2024; da marca de produtos infantis Maria's Baby e da agência de influenciadores Talismã Digital.
- Contratos milionários: uma das estratégias que mais gerou polêmica na trajetória de Virginia foi a atuação em campanhas publicitárias, especialmente relacionadas a apostas online. Em 2022, ela assinou um contrato com a plataforma Esportes da Sorte, que garantiu um adiantamento de R$ 50 milhões e uma comissão de 30% sobre as perdas de apostadores que acessassem a plataforma por seu link. Após encerrar esse contrato, Virginia fechou um novo acordo com a Blaze, que, segundo estimativas, pode gerar até R$ 29 milhões anualmente.
- Mansões e aeronaves: em conjunto com o marido, Virginia investiu em imóveis luxuosos como uma mansão em Goiânia avaliada em R$ 4,6 milhões e uma casa na cidade litorânea de Mangaratiba. Eles também possuem um jatinho Citation Excel, avaliado em R$ 50 milhões, e outro modelo, o Cessna Citation Sovereign, que custou até R$ 29 milhões.
- Carreira na televisão e outras fontes de renda: em 2024, ela estreou como apresentadora no SBT com o programa "Sabadou com Virginia". O salário na emissora é estimado em R$ 40 mil a R$ 60 mil mensais, o que acrescenta uma nova fonte de receita à sua impressionante fortuna. Além disso, Virginia também ganha com contratos publicitários, especialmente em setores como moda e beleza, e com parcerias estratégicas com marcas de renome no Brasil. Os valores, porém, não costumam ser revelados.