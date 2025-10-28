Qual a fortuna de Virginia, influencer que assumiu namoro com Vini Jr.

Aos 26 anos, a goianense Virginia Fonseca já é uma das maiores influenciadoras digitais do Brasil, com mais de 53 milhões de seguidores no Instagram. Entre as redes sociais e o palco do SBT, a apresentadora tem acumulado um patrimônio impressionante, estimado em R$ 400 milhões.

Nascida nos Estados Unidos, mas criada em Governador Valadares, Fonseca é uma das influenciadoras mais bem-sucedidas financeiramente no Brasil.

A influencer, que assumiu nesta terça-feira, 28, um namoro com o jogador Vini Jr., é mãe de três filhos e conquistou sua fortuna principalmente pela influência digital, contratos milionários e o sucesso (e polêmicas) da marca WePink.

Qual a fortuna de Virginia?

A fortuna de Virginia Fonseca é estimada em R$ 400 milhões, segundo o portal Metrópoles. Ela pode ser destrinchada em: