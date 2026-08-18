Alta temporada acabou? Saiba como manter as vendas do minimercado

Por Leonardo de Ana, Cofundador e CoCEO da InHouse Market*

Abrir um minimercado autônomo em alta temporada pode acelerar o início da operação, mas também cria um desafio: como evitar que o movimento caia junto com o fim das férias, jogos ou feriados?

Segundo levantamento da rede InHouse Market, especializada em mercados autônomos, houve um aumento de 64% nas vendas em julho de 2026 na comparação com o mesmo período de 2025.

Em relação a junho deste ano, o crescimento também foi positivo, com alta de 12%.

A alta temporada pode ser uma excelente oportunidade para entender o comportamento dos consumidores e testar o potencial da unidade. Mas, depois do pico, é hora de ajustar a operação para a demanda recorrente.

Para isso, alguns cuidados fazem diferença:

1. Entenda o que realmente vendeu

Não olhe apenas para o faturamento. Analise quais produtos tiveram maior giro, em quais horários houve mais compras e quais categorias cresceram durante o período.

Um produto que vendeu muito durante as férias pode ter sido impulsionado por uma ocasião específica e não necessariamente terá o mesmo desempenho depois.

O histórico de vendas ajuda a separar o que foi sazonal do que pode se tornar recorrente.

2. Ajuste o estoque rapidamente

Depois de um período de vendas acima da média, é comum manter o estoque no mesmo nível. Esse é um dos primeiros pontos que precisam ser revistos.

A reposição deve acompanhar o novo ritmo de consumo. Manter produtos em excesso aumenta o capital parado e pode elevar as perdas, especialmente em categorias com validade curta.

O ideal é trabalhar com o giro real de cada unidade e revisar o mix constantemente.

3. Mantenha os produtos que resolvem a rotina

Quando a temporada termina, o consumidor volta à rotina, e o mix do minimercado precisa acompanhar essa mudança.

Além dos itens de consumo imediato, vale priorizar produtos que resolvem pequenas necessidades do dia a dia: bebidas, snacks, itens de café da manhã, produtos básicos de alimentação e higiene, por exemplo.

Quanto mais situações cotidianas o minimercado conseguir resolver, maior a chance de ele deixar de ser uma compra eventual e passar a fazer parte da rotina.

4. Crie novos motivos para comprar

Quando a alta temporada acaba, não significa que é preciso entrar em uma guerra de descontos.

Uma alternativa é criar novas ocasiões de consumo: novidades no mix, produtos sazonais, combos ou ações pontuais podem estimular a visita sem comprometer a margem da operação.

O objetivo é fazer o consumidor perceber que o minimercado continua sendo útil mesmo quando não existe uma necessidade extraordinária.

5. Compare períodos e corrija a rota

Um dos maiores erros é olhar apenas para o resultado absoluto de vendas.

Compare o desempenho atual com semanas e meses anteriores. Observe o ticket médio, frequência de compras, categorias mais vendidas e horários de maior movimento.

Esses indicadores mostram se a unidade está construindo uma demanda recorrente ou apenas repetindo um pico sazonal.

Para o empreendedor, esse acompanhamento também ajuda a identificar rapidamente o que precisa ser alterado, seja no estoque, no mix, nos preços ou na comunicação.

Alta temporada é teste, não ponto de chegada. O pico de vendas pode ser um ótimo sinal, mas não deve ser tratado como padrão.

O verdadeiro desafio de um minimercado é construir uma operação saudável depois que o movimento extraordinário termina.

Quem consegue transformar os dados de uma alta temporada em decisões para os meses seguintes sai na frente.

Afinal, mais importante do que vender muito em um determinado período é entender o que fez o consumidor comprar e criar condições para que ele volte.

* Leonardo de Ana é CoCEO e Cofundador da InHouse Market, startup líder em tecnologia para minimercados autônomos 24/7 em condomínios e escritórios. Engenheiro da Computação pela Unicamp, Mestre em Gestão de TI (MSc) e MBA pela IU Kelley School of Business nos Estados Unidos, com mais de 15 anos de experiência internacional em startups de tecnologia e corporações Fortune 50, atuando em diferentes áreas de negócios em 6 países.