ETFs de ether têm maior saldo positivo do ano com alta de 22% da criptomoeda

A disparada das criptomoedas desde ontem foi acompanhada por um forte fluxo comprador nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin e ether nas bolsas dos Estados Unidos.

No caso do ether, moeda digital da rede Ethereum e segundo maior criptoativo do mundo em valor de mercado, o saldo dos ETFs ontem foi o maior de todo o ano. Na véspera, um total de US$ 186,8 milhões entraram nos fundos de ETH.

O analista Vinicius Bitelo, do BTG Pactual, diz que o último fluxo maior que o de ontem foi em 28 de outubro do ano passado.

Nos ETFs de bitcoin, por sua vez, a entrada de capital foi de US$ 517,2 milhões no dia anterior. O volume foi o maior desde 4 de maio deste ano.

Às 14h03 (horário de Brasília) desta quinta-feira, 20, o ether sobe 12,4%, a US$ 2.341 por unidade. Já o bitcoin tem alta de 6,4%, a US$ 72.769.

Desde ontem, o ether já subiu mais de 22%, desempenho que supera o do bitcoin, que teve alta de 11,2% no mesmo período.

Noah Chegung, country manager da Bitget no Brasil, afirma que o forte fluxo de capital para os ETFs demonstra uma retomada da demanda institucional. Afinal, os ETFs são o principal veículo para exposição a cripto de investidores pessoas jurídicas, como fundos, que possuem uma série de limitações regulatórias sobre onde podem alocar recursos.

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