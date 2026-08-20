Café com jacaré: a cafeteria da Lacoste em São Paulo

A Lacoste inaugurou nesta quarta-feira, 19, o primeiro Café Lacoste da América Latina, ao lado da boutique da marca no Shopping Cidade Jardim, em São Paulo. O espaço reproduz o conceito criado para o Café Lacoste de Paris e passa a integrar a rede de unidades que a maison francesa mantém ao redor do mundo, reunindo gastronomia, hospitalidade e o savoir-faire que caracteriza a marca desde a criação da primeira camisa polo, em 1933.

A escolha de São Paulo confirma o peso do mercado brasileiro na operação latino-americana da Lacoste e reforça a cidade como um dos principais centros de moda, cultura e consumo de luxo da região. O projeto amplia a presença da marca para além do vestuário, com um ambiente de convivência que carrega os códigos de elegância, autenticidade e espírito esportivo da marca desde a fundação pelo tenista René Lacoste.

Pedro Zannoni, CEO da Lacoste para a América Latina, afirma que o Brasil reforça a relevância estratégica da marca na região e amplia a proposta de lifestyle da companhia. Segundo ele, o Café Lacoste vai além de um espaço gastronômico e traduz o universo da marca de forma sensorial e sofisticada, alinhada ao espírito de convivência que a maison busca transmitir aos consumidores.

Parceria internacional define o conceito gastronômico

O conceito gastronômico nasceu de uma parceria global com Riccardo Giraudi, empresário reconhecido na alta gastronomia e na hospitalidade de luxo e fundador do grupo por trás do Beefbar, com 38 endereços no mundo. No Brasil, a operação ficou a cargo da Il Barista, empresa fundada em 2003 e uma das pioneiras dos cafés especiais no país, comandada por Gelma Franco, coffee hunter responsável pela curadoria dos grãos e pelos blends exclusivos da unidade.

Cardápio combina clássicos franceses e blend brasileiro

O Polo Cake, inspirado na camisa polo da Lacoste, e um cappuccino finalizado com o desenho do crocodilo em pó de café (Divulgação/Ground Media)

O Café Lacoste funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 20h. O cardápio segue a proposta global da marca, com sanduíches preparados na hora, viennoiserie francesa, croissant tradicional e de pistache, pain au chocolat e gougère, além de pratos como o Croc César, o Croc Monsieur e o Green Avo Smash.

As bebidas incluem smoothies e uma linha de boosters funcionais com ingredientes naturais, como o Supra Curcuma, de abacaxi, manga e cúrcuma. A carta de cafés reúne espresso, macchiato, latte e café coado, além da Eau de Croco, bebida exclusiva com água de coco, matcha e gengibre. Foi desenvolvido ainda um blend próprio de grãos nacionais, disponível apenas no Brasil, com espresso de notas de mel e caramelo e café coado de notas frutadas e acidez sedosa.

Entre as sobremesas estão os Polo Cakes, inspirados na camisa polo da marca, em três versões, Pistache Dubai, Caramel Toffee e Ispahan, esta última com amêndoas, framboesa e mousse de lichia e rosas. O cardápio deve ser renovado ao longo do ano conforme a sazonalidade.

Design remete a Roland-Garros

Detalhes do lounge do Café Lacoste, com almofadas bordadas com o crocodilo e a parede verde que exibe canecas e copos da marca (Divulgação/Ground Media)

O projeto de interiores segue a paleta associada à identidade da Lacoste, com o verde da marca, o terracota das quadras de saibro e o branco da camisa polo. A ambientação toma como referência Roland-Garros, torneio onde René Lacoste construiu parte da carreira no tênis, e usa madeira marítima verde como elemento central. Entre os acabamentos estão porcelanas de Limoges e latas dos boosters inspiradas em bolas de tênis.

O novo café ocupa um espaço reformulado recentemente, na mesma linha da boutique adjacente, reaberta neste ano com o conceito inspirado na loja da marca em Le Marais, Paris.