Seattle Seahawks x Patriots: quem ganhou o Super Bowl 2026?

O Seattle Seahawks conquistou neste domingo, 8, o título do Super Bowl LX ao vencer o New England Patriots por 29 a 13, no Levi’s Stadium, em Santa Clara, na Califórnia.

A vitória encerra uma espera de 11 anos por revanche da decisão perdida em 2015 e garante o segundo troféu da história da franquia. O running back Kenneth Walker foi eleito o jogador mais valioso (MVP) da final.

Com atuação defensiva dominante, Seattle controlou o jogo desde o início. O ataque dos Patriots só conseguiu alcançar o campo ofensivo uma vez nos três primeiros períodos e terminou zerado até o último quarto.

Foram três turnovers forçados sobre o quarterback Drake Maye, com dois fumbles e uma interceptação, além de seis sacks. Todas as posses geraram pontos para os Seahawks.

O momento decisivo veio com um touchdown defensivo de Uchenna Nwosu, que retornou um fumble para a end zone no quarto período e praticamente selou a vitória.

Caminho até o título

O título coroa a temporada da equipe comandada por Mike Macdonald. Os Seahawks fecharam a temporada regular com 14 vitórias, lideraram a Conferência Nacional e tiveram bye na primeira rodada dos playoffs.

No mata-mata, superaram San Francisco 49ers e Los Angeles Rams antes de chegar à final. Foi a quarta participação de Seattle em um Super Bowl.

Volta por cima de Sam Darnold

A conquista também marcou a redenção do quarterback Sam Darnold. Após anos de instabilidade na liga, ele venceu seu primeiro Super Bowl atuando pela quinta equipe da carreira.

Na final, Darnold completou 19 passes, com 202 jardas aéreas e um touchdown.

Kenneth Walker foi o principal nome do ataque, com 27 carregadas e 135 jardas terrestres. Ele se tornou o primeiro running back a ser eleito MVP do Super Bowl desde 1998.

O kicker Jason Myers também teve atuação decisiva. Ele converteu cinco field goals e estabeleceu o recorde de mais chutes certos em uma única final, somando 17 pontos, mais da metade da pontuação de Seattle.

Reação tardia não evita derrota dos Patriots

Pelos Patriots, Drake Maye foi o segundo quarterback mais jovem a iniciar um Super Bowl como titular, aos 23 anos e 162 dias. Ele teve atuação discreta até o último período, quando lançou dois passes para touchdown.

Mesmo com a reação final, os turnovers e a consistência defensiva dos Seahawks impediram qualquer ameaça real à vantagem construída, que terminou em 29 a 13.