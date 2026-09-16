Pré-venda de 'Verity', de Colleen Hoover, começa nesta quinta-feira

RESUMO | A pré-venda de ingressos para “Verity” começa nesta quinta-feira, 17, antes da estreia do filme nos cinemas em 30 de setembro. Baseado no livro de Colleen Hoover, o thriller psicológico é estrelado por Dakota Johnson e Anne Hathaway e dirigido por Michael Showalter.

Pela quarta vez, um livro de Colleen Hoover, um dos maiores nomes da literatura contemporânea, ganhará uma adaptação para os cinemas. O filme “Verity” estreia ainda em setembro, e os ingressos começam a ser vendidos nesta semana.

A pré-venda de ingressos oficial para "Verity" começa nesta quinta-feira, 17. O filme tem lançamento marcado para o dia 30 de setembro.

Quando começa a venda de ingressos?

A pré-venda de ingressos para as sessões de "Verity" no cinema começa nesta quinta-feira, 17

Sobre o que é o filme 'Verity'?

No thriller psicológico estrelado por Dakota Johnson, Lowen Ashleigh é uma escritora com dificuldades financeiras que recebe uma oportunidade inesperada: ela é contratada pela família de Verity Crawford, vivida por Anne Hathaway, autora de thrillers de grande sucesso que ficou impossibilitada de continuar trabalhando após um misterioso acidente.

O trabalho de Lowen é concluir os livros restantes da série de Verity. Ela se muda temporariamente para a propriedade da família e começa a mergulhar no universo criado pela escritora, porém a situação se torna cada vez mais perturbadora.

Lowen encontra um manuscrito autobiográfico de Verity que revela acontecimentos assustadores relacionados à autora e à sua família. A partir daí, ela passa a questionar o que é ficção, o que é verdade e quais segredos estão escondidos naquela casa.

Quem está no elenco de 'Verity'?

Além de Anne Hathaway e Dakota Johnson, o elenco também conta com Josh Hartnett como Jeremy Crawford, marido de Verity, e Ismael Cruz Cordova como Corey.

A direção é de Michael Showalter, responsável por trabalhos como "Doentes de Amor" (2017) e "Os Olhos de Tammy Faye" (2021).

Veja o trailer de 'Verity'

Quando começa a pré-venda de ingressos para 'Verity'?

A pré-venda oficial de ingressos para as sessões de “Verity” começa nesta quinta-feira, 17.

Quando o filme 'Verity' estreia nos cinemas?

“Verity” estreia nos cinemas em 30 de setembro. O longa é a quarta adaptação cinematográfica de um livro de Colleen Hoover, depois de “É Assim que Acaba”, “Se Não Fosse Você” e “Uma Segunda Chance”.

Sobre o que é o filme 'Verity'?

O thriller psicológico acompanha Lowen Ashleigh, uma escritora com dificuldades financeiras contratada para concluir os livros de Verity Crawford, autora de sucesso impossibilitada de trabalhar após um acidente misterioso. Ao se mudar para a propriedade da família, Lowen encontra um manuscrito perturbador e começa a questionar o que é verdade.

Quem interpreta Lowen Ashleigh e Verity Crawford?

Dakota Johnson interpreta Lowen Ashleigh, enquanto Anne Hathaway vive Verity Crawford. Josh Hartnett aparece como Jeremy Crawford, marido de Verity, e Ismael Cruz Cordova interpreta Corey.

Quem dirige a adaptação de 'Verity'?

Michael Showalter dirige a adaptação de “Verity”. O cineasta também foi responsável por “Doentes de Amor”, de 2017, e “Os Olhos de Tammy Faye”, de 2021.