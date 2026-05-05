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'É Assim Que Acaba': Guerra judicial entre Lively e Baldoni chega ao fim

Disputa judicial entre os astros de "É Assim Que Acaba" termina com acordo confidencial

Blake Lively e Justin Baldoni: atores encerram batalha marcada por denúncias e reviravoltas (Everett Collection)

Blake Lively e Justin Baldoni: atores encerram batalha marcada por denúncias e reviravoltas (Everett Collection)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 5 de maio de 2026 às 23h50.

Blake Lively e Justin Baldoni colocaram um ponto final na disputa judicial que travavam desde 2024. Após 17 meses de acusações, reviravoltas e desgaste público, os dois chegaram a um acordo e encerraram oficialmente o caso, que nasceu nos bastidores conturbados de "É Assim Que Acaba".

Como começou o imbróglio?

A briga começou quando Blake acusou Baldoni de assédio sexual e de manter um ambiente hostil durante as filmagens. A atriz também afirmou ter sido alvo de retaliação depois de denunciar o comportamento do colega e diretor, incluindo uma suposta campanha para desgastar sua imagem nos bastidores e nas redes.

Baldoni negou as acusações e reagiu com uma ofensiva jurídica própria. O ator processou Blake por difamação, alegando que a atriz teria exagerado as denúncias para tomar controle do filme e destruir sua reputação. Ele também moveu ações contra Ryan Reynolds e o jornal The New York Times, mas essas frentes acabaram derrubadas pela Justiça.

Caso já apresentava desgaste público

Nas últimas semanas, o caso já dava sinais claros de desgaste. A Justiça norte-americana rejeitou 10 das 13 acusações apresentadas por Blake, incluindo as denúncias de assédio, e manteve apenas três pontos para eventual julgamento: retaliação, cumplicidade em retaliação e quebra de contrato. Com o processo enfraquecido dos dois lados, o acordo passou a ser o caminho mais previsível.

Em comunicado conjunto, as equipes afirmaram que o processo expôs questões que precisavam ser ouvidas e reforçaram o compromisso com ambientes de trabalho respeitosos. Também disseram esperar que o acordo permita que todos os envolvidos sigam em frente de forma mais construtiva, inclusive longe da guerra pública que transformou o caso em um espetáculo midiático.

O acordo é confidencial e seus termos não foram revelados, embora, segundo apuração da Rolling Stones Baldoni teria saído especialmente satisfeito com o desfecho.

"O produto final — o filme 'É Assim Que Acaba' — é motivo de orgulho para todos nós que trabalhamos para lhe dar vida", diz a declaração conjunta dos advogados de Justin Baldoni e Blake Lively.  "Reconhecemos que o processo apresentou desafios e reconhecemos que as preocupações levantadas pela senhora Lively mereciam ser ouvidas. [...] Nossa sincera esperança é que isto proporcione um encerramento e permita que todas as partes envolvidas sigam em frente de forma construtiva e em paz", acrescentam as duas partes.

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