Conheça a planta carnívora que prova que Darwin 'estava certo' sobre a evolução das espécies

Em 1875, Charles Darwin levantou a hipótese de que a Saxifraga candelabrum, uma pequena planta alpina, poderia obter nutrientes a partir da captura de insetos. Mais de um século depois, pesquisadores identificaram características que associam a espécie a uma estratégia semelhante à de plantas carnívoras.

As folhas, pétalas e caules da planta são cobertos por pelos pegajosos, estruturas que produzem uma substância adesiva e adocicada capaz de atrair e prender mosquitos. Após a captura, os insetos são degradados por uma enzima, e o nitrogênio liberado dos restos é absorvido pela planta.

O nutriente obtido dos insetos é essencial para a sobrevivência da Saxifraga candelabrum nos solos pobres em nutrientes das montanhas Hengduan, no sudoeste da China. O estudo também identificou genes relacionados aos presentes em plantas consideradas carnívoras, segundo o jornal britânico The Guardian.

Os resultados indicam que outras espécies com estruturas semelhantes podem utilizar uma estratégia de captura de insetos. Pesquisadores apontam que plantas com pelos pegajosos podem ter mecanismos ainda não identificados para absorver nutrientes a partir de pequenos animais.

Batatas silvestres também usam pelos pegajosos para capturar insetos

As folhas das batatas silvestres Solanum berthaultii e Solanum polyadenium apresentam pelos pegajosos capazes de capturar pulgões e outras pequenas pragas. A característica pode ser estudada para aplicações que combinem o controle de pragas com a obtenção de nutrientes pelas plantas.

O estudo publicado no Botanical Journal of the Linnean Society sugere que outras plantas com pelos pegajosos podem adotar mecanismos semelhantes de captura e aproveitamento de insetos.

A pesquisa amplia a compreensão sobre estratégias de adaptação de plantas em ambientes com baixa disponibilidade de nutrientes e revisita uma hipótese formulada por Darwin no século XIX.