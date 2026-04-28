'Verity': relembre 5 pontos centrais do thriller de Colleen Hoover

Verity: romance virou um dos maiores sucessos de Colleen Hoover (Alisha Wetherill / Amazon Content Services LLC)
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Publicado em 28 de abril de 2026 às 11h44.
Publicado em 2018, o livro "Verity" marcou uma virada na carreira de Colleen Hoover ao afastar a autora do romance tradicional e mergulhar em um thriller psicológico mais sombrio. O livro rapidamente ganhou força entre leitores, impulsionado pelo boca a boca e pela popularidade nas redes sociais.
A trama acompanha Lowen Ashleigh, uma escritora em dificuldades financeiras que recebe uma proposta incomum. Ela é contratada para terminar uma famosa série de livros iniciada por Verity Crawford, autora de sucesso que ficou incapacitada após um acidente.
Ao se mudar para a casa da família Crawford para analisar anotações e manuscritos, Lowen encontra um ambiente marcado por tensão, luto e estranheza. É ali que começa a descobrir elementos que transformam o trabalho em algo muito mais perturbador. Veja 5 pontos-chave da obra:
O principal gatilho da história surge quando Lowen encontra uma autobiografia supostamente escrita por Verity. O texto revela pensamentos íntimos, confissões violentas e passagens perturbadoras sobre sua vida pessoal, incluindo a relação com o marido e com as filhas.
A descoberta muda completamente a percepção de Lowen sobre a mulher que ela deveria apenas substituir profissionalmente. A partir dali, o suspense deixa de girar apenas em torno da escrita e passa a explorar o medo do que pode ser real.
Enquanto investiga a casa e o passado de Verity, Lowen se aproxima de Jeremy Crawford, marido da escritora. O envolvimento entre os dois cria uma camada romântica que contrasta com o clima sufocante da narrativa.
Mas o romance não oferece alívio. Pelo contrário. A relação é construída sob tensão constante, culpa e desconfiança, o que reforça a sensação de instabilidade emocional que domina o livro.
Mesmo incapacitada, Verity se torna a presença mais inquietante da história. Quase imóvel e sem fala, ela domina o ambiente com pequenos gestos, olhares e sinais que colocam em dúvida sua real condição.
Essa construção transforma a personagem em uma figura ameaçadora sem exigir grandes aparições. Boa parte da força do livro está justamente em tornar sua presença silenciosa mais assustadora do que qualquer confronto direto.
Um dos pontos mais discutidos de "Verity" está no desfecho. Depois de uma sequência de revelações e confrontos, o livro apresenta uma nova peça de informação que muda, mais uma vez, a leitura dos acontecimentos.
Esse recurso sustenta a principal força da obra. Em vez de oferecer respostas definitivas, a narrativa mantém o leitor preso à dúvida sobre quem dizia a verdade e quem manipulava a história o tempo todo.
Parte do impacto de "Verity" está na forma como o livro combina thriller psicológico, erotismo e tensão doméstica. Colleen Hoover constrói uma história baseada em obsessão, desejo, controle e manipulação, com ritmo acelerado e apelo emocional.
Foi essa combinação que ajudou a transformar o livro em um fenômeno editorial. Agora a obra ganhou uma adaptação para as telonas.
A adaptação de "Verity" para os cinemas deu seu primeiro grande passo promocional com o lançamento do trailer oficial. O filme estrelado por Anne Hathaway e Dakota Johnson apresentou suas primeiras imagens ao público e reforçou o tom sombrio da história criada por Colleen Hoover.
Além de Hathaway no papel de Verity e Johnson como Lowen, o elenco também conta com Josh Hartnett e Ismael Cruz Córdova. Distribuído pela Amazon MGM Studios, o filme chega aos cinemas em 2 de outubro de 2026.