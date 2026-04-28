'Verity': relembre 5 pontos centrais do thriller de Colleen Hoover

Publicado em 2018, o livro "Verity" marcou uma virada na carreira de Colleen Hoover ao afastar a autora do romance tradicional e mergulhar em um thriller psicológico mais sombrio. O livro rapidamente ganhou força entre leitores, impulsionado pelo boca a boca e pela popularidade nas redes sociais.

A trama acompanha Lowen Ashleigh, uma escritora em dificuldades financeiras que recebe uma proposta incomum. Ela é contratada para terminar uma famosa série de livros iniciada por Verity Crawford, autora de sucesso que ficou incapacitada após um acidente.

Ao se mudar para a casa da família Crawford para analisar anotações e manuscritos, Lowen encontra um ambiente marcado por tensão, luto e estranheza. É ali que começa a descobrir elementos que transformam o trabalho em algo muito mais perturbador. Veja 5 pontos-chave da obra:

O manuscrito que muda tudo

O principal gatilho da história surge quando Lowen encontra uma autobiografia supostamente escrita por Verity. O texto revela pensamentos íntimos, confissões violentas e passagens perturbadoras sobre sua vida pessoal, incluindo a relação com o marido e com as filhas.

A descoberta muda completamente a percepção de Lowen sobre a mulher que ela deveria apenas substituir profissionalmente. A partir dali, o suspense deixa de girar apenas em torno da escrita e passa a explorar o medo do que pode ser real.

Lowen e Jeremy vivem uma relação cercada por desconfiança

Enquanto investiga a casa e o passado de Verity, Lowen se aproxima de Jeremy Crawford, marido da escritora. O envolvimento entre os dois cria uma camada romântica que contrasta com o clima sufocante da narrativa.

Mas o romance não oferece alívio. Pelo contrário. A relação é construída sob tensão constante, culpa e desconfiança, o que reforça a sensação de instabilidade emocional que domina o livro.

Verity é o centro da tensão mesmo em silêncio

Mesmo incapacitada, Verity se torna a presença mais inquietante da história. Quase imóvel e sem fala, ela domina o ambiente com pequenos gestos, olhares e sinais que colocam em dúvida sua real condição.

Essa construção transforma a personagem em uma figura ameaçadora sem exigir grandes aparições. Boa parte da força do livro está justamente em tornar sua presença silenciosa mais assustadora do que qualquer confronto direto.

O livro aposta em ambiguidade até o fim

Um dos pontos mais discutidos de "Verity" está no desfecho. Depois de uma sequência de revelações e confrontos, o livro apresenta uma nova peça de informação que muda, mais uma vez, a leitura dos acontecimentos.

Esse recurso sustenta a principal força da obra. Em vez de oferecer respostas definitivas, a narrativa mantém o leitor preso à dúvida sobre quem dizia a verdade e quem manipulava a história o tempo todo.

O sucesso veio da mistura entre suspense e choque

Parte do impacto de "Verity" está na forma como o livro combina thriller psicológico, erotismo e tensão doméstica. Colleen Hoover constrói uma história baseada em obsessão, desejo, controle e manipulação, com ritmo acelerado e apelo emocional.

Foi essa combinação que ajudou a transformar o livro em um fenômeno editorial. Agora a obra ganhou uma adaptação para as telonas.

Adaptação ganha o primeiro trailer

A adaptação de "Verity" para os cinemas deu seu primeiro grande passo promocional com o lançamento do trailer oficial. O filme estrelado por Anne Hathaway e Dakota Johnson apresentou suas primeiras imagens ao público e reforçou o tom sombrio da história criada por Colleen Hoover.

Além de Hathaway no papel de Verity e Johnson como Lowen, o elenco também conta com Josh Hartnett e Ismael Cruz Córdova. Distribuído pela Amazon MGM Studios, o filme chega aos cinemas em 2 de outubro de 2026.