Disney tira canais do YouTube depois de impasses em acordo

Canais como ESPN, ABC, FX e Disney Channel deixaram de fazer parte da programação do YouTube TV, após o fracasso nas negociações com a Disney para renovação do contrato de distribuição.

Segundo comunicado enviado aos assinantes, o YouTube afirmou que não aceitaria termos que “desfavorecem seus membros para beneficiar os produtos de TV ao vivo da própria Disney”. A partir da quinta-feira, 30, os conteúdos deixaram de estar disponível para os assinantes.

A empresa acusou a Disney de usar a ameaça de blackout como tática de negociação para impor aumentos de preços aos consumidores. Com o fim do acordo, também não será mais possível acessar gravações antigas dos canais no acervo pessoal dos usuários.

Entre os canais afetados estão:

ESPN, ESPN2, ESPNU, ESPNews, ESPN Deportes

ABC, ABC News Live, Localish

FX, FXX, FXM

Freeform, Disney Channel, Disney XD, Disney Junior

National Geographic, Nat Geo Wild, Nat Geo Mundo

ACC Network, SEC Network, Baby TV Español

O YouTube TV, que custa US$ 82,99 por mês e conta com mais de 8 milhões de assinantes nos EUA, anunciou que oferecerá um crédito de US$ 20 aos usuários caso a ausência do conteúdo se estenda, embora não tenha especificado por quanto tempo. No Brasil, o serviço ainda não está disponível.

Histórico de disputas

Casos como esse não são raros na indústria de televisão. Em 2023, a Disney enfrentou impasse semelhante com a operadora Charter, que tirou canais do ar temporariamente. Já em 2024, a empresa removeu seus canais da DirecTV por duas semanas.

O YouTube também teve negociações tensas com NBCUniversal e Fox recentemente, mas conseguiu fechar acordos antes de qualquer interrupção no serviço.

Segundo dados da Nielsen, o YouTube foi responsável por 12,6% do tempo de exibição de mídia nos EUA em setembro, sendo hoje o maior distribuidor de conteúdo televisivo no país.

A Disney não comentou oficialmente o caso até o momento. Enquanto isso, o YouTube TV informou que segue tentando restabelecer o acordo.