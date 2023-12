Percy Jackson: Rick Riordan diz que nova série vai ser 'bem diferente dos filmes'; veja a entrevista

De uns tempos para cá, os grandes estúdios mudaram a forma como fazem adaptações para o cinema e o streaming. Notou-se que apenas ter acesso ao material base é pouco; vale mais envolver o criador da obra no roteiro, direção ou produção — o que ajuda não só criar algo mais fidedigno, como também mais atrativo para os fãs. Funcionou bem com "The Last of Us", o maior sucesso de 2023 da HBO Max, assim como com "Sandman" (Netflix) e "Good Omens" (Prime Vídeo). Agora, foi a vez da Disney trazer Rick Riordan para uma nova adaptação de "Percy Jackson e os Olimpianos".

A série estrou no Disney+ e Hulu na última quarta-feira, 20, com os dois primeiros episódios. Ter Riordan como produtor deles foi significativo: o primeiro capítulo do seriado teve 13.3 milhões de espectadores nos primeiros seis dias, segundo informações da Variety, e reconquistou os fãs da saga de livros, que vinham de uma linha de decepções com os filmes da então 20th Century Fox, lançados em 2010 e 2013.

O objetivo por trás da produção de uma série, disse Riordan em entrevista exclusiva à EXAME POP, é se afastar da imagem criada nos filmes e trazer uma versão mais fiel aos livros.

"Acho que a grande diferença dos filmes para uma série agora é que, bem, um programa de TV dá mais espaço para adaptar a história. Quando você adapta um livro, é muito difícil encaixar 350 páginas de história em duas horas ou duas horas e meia. Mas quando você tem oito episódios, fica muito mais fácil trabalhar o enredo, incluir os personagens e os detalhes que as pessoas familiarizadas com os livros esperam", explicou o autor. "É uma jornada e você conhece os personagens de uma temporada de televisão melhor do de um filme, eu acho".

Rick e Becky Riordan, produtores executivos de "Percy Jackson e os Olimpianos"

Divertida para quem conhece Percy Jackson ou quem nunca ouviu falar dele

Ainda que a história esteja recheada de easter eggs* dos livros, Riordan garante que a produção será divertida tanto para aqueles que leram toda a saga quanto para quem nunca viu nada sobre os Olimpianos. "Também espero apresentar a história de uma forma que a torne mais emocionante e divertida para qualquer um de vocês, mesmo para aqueles que não conhecem os livros", descreveu ele.

Na entrevista, a esposa de Riordan, Becky — que também assina a série como produtora executiva —, destacou que a possibilidade de ter mais tempo de tela permite explicar melhor alguns termos da mitologia grega e expandi-los no universo criado pelos dois. "Ter tempo abre margem para algo um pouco mais fundamentado do que os filmes. Acho que os fãs sentirão que podem entrar de cabeça nessa jornada com Percy, Grover e Annabeth, o que é o mais importante, porque esse é o sentimento dos livros: o leitor é convidado para essa aventura", completou.

Material para tornar a série em uma longa aventura não falta. Ao todo, a saga original de "Percy Jackson e os Olimpianos" é composta por seis livros e três spinoffs**. A história continua com "Os Heróis do Olimpo", com cinco livros e três spinoffs. Seguido dos acontecimentos dele, há a saga "As Provações de Apolo", com cinco livros e um spinoff.

Na onda do TikTok

A saga de livros de Riordan fez muito sucesso no Brasil. Na CCXP23, o autor chegou inclusive a enviar um vídeo, falando em português, para agradecer o engajamento dos fãs brasileiros. E ele e Becky têm notado, também, a comunidade de fãs criada no TikTok.

Se você esteve na plataforma chinesa nos últimos dias, pode ter se deparado com um vídeo feito com a música "Soldier, Poet, King", no qual as pessoas juntam uma porção de pequenos vídeos e perguntam de qual chalé elas seriam se estivessem dentro da série. No universo de "Percy Jackson", cada semideus é destinado a um chalé dentro do "Acampamento meio-sangue", que varia de número de acordo com o deus grego que é seu pai ou mãe. Só a hashtag #percyjackson na plataforma já acumula mais de 7,5 bilhões de visualizações.

"Estou no TikTok direto e tenho notado que os usuários são mais velhos, muitos deles cresceram com 'Percy Jackson' e isso se tornou parte de suas vidas. Dá para ver a empolgação pelos vídeos", comentou Becky.

Especificamente na plataforma, Rick destacou que têm visto muito engajamento dos fãs do Brasil. "Os fãs brasileiros estiveram entre os primeiros e entre os mais apaixonados por Percy Jackson. Sempre os temos em mente, em particular porque sabemos o quão maravilhosos eles são, o quão enérgicos e o quanto abraçaram esse mundo. E isso, sim, está demais no TikTok", brincou ele.

Onde assistir à série 'Percy Jackson e os Olimpianos'?

Percy Jackson e os Olimpianos já está disponível no catálogo do Disney+. Os episódios serão lançados semanalmente.

Quem é Rick Riordan?

O criador da série de livros de Percy Jackson é o autor mais vendido do "New York Times", com mais de 20 títulos para jovens leitores, além das famosas histórias de Percy e seus companheiros. Ele começou sua carreira escrevendo livros de mistério para adultos, mas voltou-se para a ficção infantil quando começou a escrever "Percy Jackson e O Ladrão de Raios" como uma história de ninar para seu filho mais velho. Que sorte a nossa, não é mesmo?

Além da saga "Percy Jackson e os Olimpianos", Rick Riordan conta com outras cinco séries de sucesso que apresentam não só a mitologia grega mas também a egípcia e nórdica, criando assim o seu próprio multiverso. São elas: "Os Heróis do Olimpo", "As Crônicas dos Kane", "Semideuses e Magos", "Magnus Chase e os Deuses de Asgard" e "As Provações de Apolo".

Quem está no elenco de Percy Jackson?

Para dar vida aos icônicos personagens da saga, a série é estrelada por Walker Scobell (“Percy Jackson”), Leah Sava Jeffries (“Annabeth Chase”), Aryan Simhadri (“Grover Underwood") e conta com a participação de grandes artistas como Lin-Manuel Miranda (“Hermes”), Megan Mullally (“Alecto”, também conhecida como “Srta. Dodds”), Toby Stephens ("Poseidon"), Virginia Kull (“Sally Jackson”), Jason Mantzoukas (“Dionysus”, também conhecido como “Sr. D”), Jay Duplass (“Hades”), Glynn Turman (“Chiron”, também conhecido como “Sr. Brunner”), o já falecido Lance Reddick ("Zeus"), Adam Copeland (“Ares”), Charlie Bushnell (“Luke Castellan”), Dior Goodjohn (“Clarisse La Rue”), Jessica Parker Kennedy (“Medusa”), Olivea Morton (“Nancy Bobofit”), Suzanne Cryer (“Echidna”), Timm Sharp (“Gabe Ugliano”) e Timothy Omundson (“Hephaestus”).

*Easter egg: expressão usada para descrever uma referência de uma obra dentro de outra.

**Spinoff: termo usado para apontar uma obra que é derivada de outra já existente.