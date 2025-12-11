Percy Jackson: série vai ter 3ª temporada?

A série de sucesso Percy Jackson e os Olimpianos, produzida pelo Disney+, foi oficialmente renovada para uma terceira temporada, muito antes da estreia da segunda temporada no streaming — o que indica uma confiança da plataforma no projeto, adaptação dos livros de Rick Riordan.

O que já se sabe

A renovação da série para a 3ª temporada foi anunciada em março de 2025, quando a segunda ainda nem havia estreado.

A produção da nova leva de episódios já começou em agosto deste ano e serão baseados no terceiro livro da saga original, A Maldição do Titã.

A segunda temporada estreou nesta quarta-feira (10), e foi uma adaptação do livro O Mar de Monstros. Já a terceira temporada ainda não tem data oficial de lançamento definida.

Especula-se que um dos motivos para essa renovação rápida foi que a Disney quis evitar problemas de envelhecimento do elenco jovem, algo que afeta outras séries com personagens adolescentes, como Stranger Things.