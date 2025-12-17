Marge Simpson morreu? O que acontece no último episódio de Os Simpsons

Os Simpsons já foram apontados como os "profetas" de muitas coisas — do lançamento do iPhone à pandemia da covid-19 — mas foram incapazes de prever a morte de um de seus personagens mais icônicos. Marge Simpson, a matriarca da família mais famosa da televisão, faleceu no episódio final da 36ª temporada, em uma reviravolta que pegou muitos de surpresa.

Embora o episódio tenha mostrado a morte de Marge em um flash-forward, o que aconteceu foi tratado de maneira emocional e, ao mesmo tempo, deixou em aberto se a personagem pode retornar.

O que acontece no episódio?

No episódio "Estranger Things", que marca o ponto de virada na série, Marge morre em um futuro distante, deixando um vazio em sua família.

A trama mostra um futuro onde Bart e Lisa estão distantes um do outro, e a ausência de Marge pesa na dinâmica familiar. Durante a montagem emocional, a música de Sarah McLachlan reforça o clima de despedida, enquanto a gravação de Marge, feita antes de sua morte, urge seus filhos a ficarem unidos, mesmo após a sua partida.

O episódio termina com uma reviravolta divertida: Marge, após sua morte, encontra um novo amor no além-vida — o famoso ex-beatle Ringo Starr.

E agora?

Embora a morte de Marge tenha causado um grande impacto nos fãs, a série tem um histórico de despedidas emocionais. Entre as mortes mais lembradas estão a de Bleeding Gums Murphy, um dos ídolos de Lisa, e Maude Flanders, a esposa de Ned Flanders, que chocou muitos pela forma inesperada com que a personagem foi retirada da trama.

Mas a morte mais impactante talvez tenha sido a de Edna Krabappel, que foi tratada de forma particularmente respeitosa após a morte de sua dubladora, Marcia Wallace, em 2013.

Além dessas, a morte de Phil Hartman também é uma parte importante da história de The Simpsons, quando seus personagens, Troy McClure e Lionel Hutz, foram aposentados após a trágica morte do ator.

E com a renovação da série até 2029, Marge Simpson pode não ser a única personagem a passar por transformações. A série, que começou em 1989 e é considerada a animação mais longa da televisão americana, tem mostrado como se adaptar ao longo dos anos. A morte de Marge, embora impactante, pode ser apenas um dos muitos eventos que ocorrerão na série nos próximos anos. Em uma recente entrevista, Matt Groening, o criador de The Simpsons, comentou sobre a intensidade do fandom da série, que, mesmo após mais de três décadas no ar, segue firme e com um número grande de fãs que continuam a acompanhar as histórias da família Simpson.

A grande dúvida agora é como Marge Simpson será tratada daqui para frente. Não se sabe se ela realmente permanecerá ausente ou se, de alguma forma, sua personagem retornará, seja em flashbacks ou em outras formas narrativas, algo que The Simpsons já explorou em episódios passados.

É importante lembrar que a renovação até 2029 da série garantiu que os principais dubladores, como Julie Kavner, que interpreta Marge, continuam em seus papéis. Portanto, a possibilidade de reverter a morte de Marge ou de explorá-la criativamente ainda existe.