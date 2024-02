'Percy Jackson' se torna o 2º maior lançamento da Disney+ no Brasil; série terá nova temporada

A série de Percy Jackson mal chegou e já se tornou um dos maiores sucessos do Disney+. A mitologia grega agradou bastante os fãs: o título se tornou o segundo maior lançamento da plataforma no Brasil, baseado no total de horas assistidas nos primeiros 40 dias após a estreia, entre filmes e temporadas lançados em 2023. A informação foi enviada com exclusividade à EXAME.

Tanto sucesso fez com que a série fosse renovada para uma segunda temporada, ainda sem data de estreia definida. O anúncio da renovação foi feito pelo CEO da Disney, Bob Iger, em evento voltado para apresentação dos resultados financeiros do último trimestre de 2023.

Os números de 'Percy Jackson e os Olimpianos'

Em poder aquisitivo, a produção também trouxe bons resultados. “Percy Jackson e os Olimpianos” é a quarta série mais aquisitiva do Disney+ no Brasil, baseado no total de First Streams nos primeiros 40 dias após a estreia.

Boa parte dos números foi motivada pelos fãs brasileiros. O Brasil é o segundo país de maior audiência para a produção de Rick Riordan, com base no total de Streaming Accounts nos primeiros 40 dias após a estreia.

Onde assistir à série 'Percy Jackson e os Olimpianos'?

Percy Jackson e os Olimpianos já está disponível no catálogo do Disney+. Os episódios serão lançados semanalmente.

Quem é Rick Riordan?

O criador da série de livros de Percy Jackson é o autor mais vendido do New York Times, com mais de 20 títulos para jovens leitores, além das famosas histórias de Percy e seus companheiros. Ele começou sua carreira escrevendo livros de mistério para adultos, mas voltou-se para a ficção infantil quando começou a escrever Percy Jackson e O Ladrão de Raios como uma história de ninar para seu filho mais velho. Que sorte a nossa, não é mesmo?

Além da saga Percy Jackson e os Olimpianos, Rick Riordan conta com outras cinco séries de sucesso que apresentam não só a mitologia grega mas também a egípcia e nórdica, criando assim o seu próprio multiverso. São elas: "Os Heróis do Olimpo", "As Crônicas dos Kane", "Semideuses e Magos", "Magnus Chase e os Deuses de Asgard" e "As Provações de Apolo".

Quem está no elenco de Percy Jackson?

Para dar vida aos icônicos personagens da saga, a série é estrelada por Walker Scobell (“Percy Jackson”), Leah Sava Jeffries (“Annabeth Chase”), Aryan Simhadri (“Grover Underwood") e conta com a participação de grandes artistas como Lin-Manuel Miranda (“Hermes”), Megan Mullally (“Alecto”, também conhecida como “Srta. Dodds”), Toby Stephens ("Poseidon"), Virginia Kull (“Sally Jackson”), Jason Mantzoukas (“Dionysus”, também conhecido como “Sr. D”), Jay Duplass (“Hades”), Glynn Turman (“Chiron”, também conhecido como “Sr. Brunner”), o já falecido Lance Reddick ("Zeus"), Adam Copeland (“Ares”), Charlie Bushnell (“Luke Castellan”), Dior Goodjohn (“Clarisse La Rue”), Jessica Parker Kennedy (“Medusa”), Olivea Morton (“Nancy Bobofit”), Suzanne Cryer (“Echidna”), Timm Sharp (“Gabe Ugliano”) e Timothy Omundson (“Hephaestus”).