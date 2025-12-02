Quando estreia a segunda temporada de Percy Jackson?

A segunda temporada de "Percy Jackson e os Olimpianos " estreia em 10 de dezembro, com lançamento simultâneo no Disney+ e no Hulu. Os dois primeiros episódios chegam no mesmo dia, e os demais serão disponibilizados semanalmente, sempre às quartas-feiras.

A Disney+ divulgou o trailer oficial da temporada. Confira:

Quando posso assistir a todos os episódios de 'Percy Jackson'?

Segundo a Disney+, a nova temporada terá episódios lançados de forma semanal após a estreia no dia 10.

A empresa também informou que, a partir da mesma data, o público terá acesso ao podcast oficial da série, um programa semanal com bastidores da produção.

A segunda temporada de 'Percy Jackson'

Inspirados no segundo livro da saga de Rick Riordan, "O Mar de Monstros", os novos episódios prometem monstros inéditos e desafios maiores para os jovens semideuses.

A trama retoma os eventos após a quebra da barreira mágica que protege o Acampamento Meio-Sangue. Para salvar o local e resgatar seu amigo Grover, Percy parte para o Mar de Monstros em busca do Velocino de Ouro, artefato capaz de restaurar a proteção do acampamento.

Percy conta com a ajuda de Annabeth, Clarisse e Tyson, o ciclope que descobre ser meio-irmão do protagonista. A sobrevivência do trio se torna crucial para impedir os planos de Luke, do Titã Cronos e de seu avanço rumo ao colapso do acampamento, e do próprio Olimpo.

A Disney confirmou também que a terceira temporada já está em produção em Vancouver. Enquanto isso, a primeira temporada segue disponível no Disney+ e chega ao Hulu em 10 de novembro.