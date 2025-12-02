Quando estreia a segunda temporada de Percy Jackson?

Percy Jackon: segunda temporada chega à Disney+ em dezembro (Disney+/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 20h34.
A segunda temporada de "Percy Jackson e os Olimpianos " estreia em 10 de dezembro, com lançamento simultâneo no Disney+ e no Hulu. Os dois primeiros episódios chegam no mesmo dia, e os demais serão disponibilizados semanalmente, sempre às quartas-feiras.
A Disney+ divulgou o trailer oficial da temporada. Confira:
Segundo a Disney+, a nova temporada terá episódios lançados de forma semanal após a estreia no dia 10.
A empresa também informou que, a partir da mesma data, o público terá acesso ao podcast oficial da série, um programa semanal com bastidores da produção.
Inspirados no segundo livro da saga de Rick Riordan, "O Mar de Monstros", os novos episódios prometem monstros inéditos e desafios maiores para os jovens semideuses.
A trama retoma os eventos após a quebra da barreira mágica que protege o Acampamento Meio-Sangue. Para salvar o local e resgatar seu amigo Grover, Percy parte para o Mar de Monstros em busca do Velocino de Ouro, artefato capaz de restaurar a proteção do acampamento.
Percy conta com a ajuda de Annabeth, Clarisse e Tyson, o ciclope que descobre ser meio-irmão do protagonista. A sobrevivência do trio se torna crucial para impedir os planos de Luke, do Titã Cronos e de seu avanço rumo ao colapso do acampamento, e do próprio Olimpo.
A Disney confirmou também que a terceira temporada já está em produção em Vancouver. Enquanto isso, a primeira temporada segue disponível no Disney+ e chega ao Hulu em 10 de novembro.