Como será a 'loja do futuro'? 12 mil pessoas se reúnem em Porto Alegre para responder

PORTO ALEGRE - O que uma loja precisa ter, em 2026, para fazer alguém atravessar a porta? A resposta que o Sebrae RS está montando em Porto Alegre cabe em 126 metros quadrados e inclui inteligência artificial, espaços de bem-estar, personalização e um conceito que o varejo passou a chamar de "consumo com propósito".

O espaço é uma das atrações da 12ª edição da Feira Brasileira do Varejo (FBV), que começa nesta quarta-feira, 20, e vai até sexta-feira, 22, em Porto Alegre.

Realizada pelo Sindilojas Porto Alegre e pelo Sebrae RS, a feira deve reunir 12 mil pessoas, 150 expositores e representantes de empresas de 15 estados. O tema escolhido para este ano é "o futuro do varejo é agora".

A escolha do mote tem a ver com números que pressionam o setor. Pesquisa da Serasa Experian aponta que 59,4% dos consumidores já enxergam as lojas físicas como ambientes de relacionamento e experimentação, e não apenas como pontos de compra.

Levantamento da CNDL e SPC Brasil mostra que 76% dos consumidores têm mais propensão a comprar de marcas que oferecem experiências personalizadas. E um estudo da McKinsey indica que empresas que investem em personalização conseguem aumentar receitas entre 5% e 15%.

"O varejo vive uma mudança profunda. Hoje, tecnologia, experiência, relacionamento e propósito fazem parte da construção de valor das marcas", diz Arcione Piva, presidente do Sindilojas Porto Alegre. "A FBV se consolidou como um espaço onde essas conversas acontecem de forma prática, conectando empresários às tendências e às soluções que já impactam os negócios."

A expectativa para os três dias é movimentar mais negócios do que na edição anterior, que fechou em 54 milhões de reais. A organização projeta cerca de 1.200 reuniões entre pequenos empreendedores e grandes compradores nos segmentos de moda, alimentos, startups e casa & construção.

Como será a 'loja do futuro'

A Loja Tendência ocupa 126 metros quadrados dentro do evento e funciona como um laboratório de varejo. O espaço foi pensado para mostrar, na prática, seis movimentos que vêm redesenhando o setor:

inteligência artificial

personalização

bem-estar

consumo com propósito

integração entre físico e digital

construção de comunidade

A ideia é que o visitante circule pelo ambiente como se estivesse em uma loja real, mas com a possibilidade de entender como cada uma dessas frentes opera nos bastidores — desde a recomendação de produtos por inteligência artificial até o desenho do espaço para promover permanência e relacionamento, em vez de só conversão de venda.

Quem fala nos quatro palcos

A programação está distribuída em quatro palcos simultâneos — Negócios, Mão na Massa, Marketing e Vendas e Pequenos Gigantes — somando mais de 80 horas de conteúdo.

Entre os confirmados estão a influenciadora e cabeleireira Gue Oliveira, com mais de 15 milhões de seguidores e responsável pela viralização do formato "transformação às cegas", e a apresentadora e empresária Ana Hickmann, que falará sobre os mais de 27 anos de trajetória em moda e beleza.

O jornalista e podcaster Chico Felitti, finalista do Prêmio Jabuti com o livro "Ricardo e Vânia", levará para o palco a discussão sobre o poder das narrativas na construção de marcas. A bióloga e influenciadora Mari Krüger falará sobre posicionamento de criadores de conteúdo no mercado.

Do lado executivo, Juliana Velozo, VP Sênior LATAM da Thoughtworks, vai traduzir o que ficou da NRF — National Retail Federation, maior evento de varejo do mundo, realizado anualmente em Nova York — para o contexto brasileiro.

Estevan Sartoreli, cofundador da Dengo Chocolates, apresenta a palestra "Quando o propósito vira produto". E Rafa Lotto, CEO da YOUPIX, fala sobre a relação entre marcas e criadores. O dinamarquês Jesper Rhode, futurista referência em inovação, fecha a curadoria internacional.

Além do conteúdo, a FBV se posiciona como ambiente de geração de negócios. Os encontros entre empresas e compradores acontecem em três formatos: as Rodadas de Negócios, com reuniões presenciais previamente agendadas; as Sessões de Negócios, encontros coletivos com pitches ágeis; e o Encontro de Negócios, novidade deste ano, voltado a conectar influenciadores a micro e pequenas empresas.

A Batalha de Startups, que acontece nos três dias do evento, divide as disputas por tema. Nesta quarta-feira, 20, o foco é atração e retenção de talentos. Na quinta-feira, 21, tecnologia e inteligência artificial para o varejo. E na sexta-feira, 22, atendimento ao público — quando também serão anunciados os vencedores.

"As batalhas têm como objetivo aproximar as startups dos membros da banca, composta por varejistas, além de proporcionar maior visibilidade aos negócios", afirma João Antônio Pinheiro Neto, analista de projetos em inovação do Sebrae RS.