Pokémon ganha câmeras da Polaroid inspiradas em Pikachu e Pokebola; veja preços

A Polaroid encontrou uma maneira especial de comemorar os 30 anos de Pokémon. A fabricante anunciou uma coleção de câmeras instantâneas inspiradas na franquia, com modelos baseados em Pikachu, Sylveon e na tradicional Pokebola.

A coleção reúne nove produtos ao todo, entre câmeras, filmes e acessórios. A pré-venda começou nesta terça-feira, 25, com lançamento geral previsto para 5 de outubro.

Três câmeras inspiradas em Pokémon

O principal modelo da coleção é a Polaroid Now Generation 3 Pokémon Edition, inspirada na Pokebola. A câmera combina as cores vermelha, branca e preta do item clássico dos jogos e até o botão do obturador recebeu um formato relacionado à Pokebola.

As outras duas câmeras pertencem à terceira geração da Polaroid Go. Uma delas traz Pikachu como inspiração, com corpo amarelo e uma alça que reproduz o formato da cauda do personagem.

A terceira opção é dedicada a Sylveon. O modelo combina branco, rosa e azul, enquanto sua alça faz referência às fitas características do Pokémon.

Apesar das diferenças visuais, os modelos possuem o mesmo hardware das versões convencionais correspondentes. A parceria concentra as mudanças no acabamento e nos elementos temáticos.

Filmes também ganham versões especiais

Os filmes para a Polaroid Go recebem molduras especiais com Pikachu e Sylveon. Já os filmes i-Type apresentam artes de personagens como Togepi, Mew e Snorlax.

Parceria entre Pokemón e Polaroid traz três câmeras, filmes e acessórios (Divulgação / Polaroid)

A coleção ainda inclui acessórios temáticos, como um estojo inspirado na Pokebola, um álbum para guardar fotografias e uma alça compatível com os modelos da linha.

Quanto custam as câmeras?

A Polaroid Now Pokebola custa US$ 139,99, valor que corresponde a cerca de R$ 727 em conversão direta.

Já as versões da Polaroid Go inspiradas em Pikachu e Sylveon custam US$ 99,99 cada, aproximadamente R$ 519 na conversão direta.

Os filmes i-Type custam US$ 22,99 (R$ 118,34), enquanto os pacotes duplos de filmes para a Polaroid Go saem por US$ 24,99 (R$ 128,63). Os valores em reais são apenas uma conversão direta e não consideram impostos ou eventuais custos de importação.

As câmeras serão vendidas no Brasil?

A pré-venda começou inicialmente nos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá. Os produtos serão comercializados pelo site da Polaroid e pelo Pokémon Center.

A Polaroid também confirmou que a coleção terá produção limitada, embora a quantidade de unidades não tenha sido divulgada.

Para os fãs brasileiros, ainda falta uma confirmação importante: a coleção não tem venda oficial no Brasil anunciada até o momento.

Uma coleção para os 30 anos de Pokémon

A parceria faz parte das comemorações dos 30 anos de Pokémon, franquia que nasceu em 27 de fevereiro de 1996, criada por Satoshi Tajiri e desenvolvida pela Game Freak. A franquia rapidamente deixou de ser um fenômeno restrito às escolas japonesas e ganhou dimensão internacional.

Além dos jogos e das cartas, Pokémon mantém produções audiovisuais, brinquedos, produtos licenciados e novas experiências para o público.