Pokémon faz 30 anos: o império que nasceu no Game Boy

Pokémon: lançamentos de games mostram desgaste técnico (Pokemon/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 12h13.
A franquia Pokémon completa 30 anos de história em 2026 como um dos maiores fenômenos da cultura pop mundial. Desde sua estreia em 1996, a marca se expandiu para animações, cartas colecionáveis, brinquedos e uma vasta linha de produtos licenciados com apelo intergeracional.
Esse ecossistema multimídia transformou Pokémon em um império que já ultrapassou US$ 100 bilhões em receitas totais — cerca de R$ 514 bilhões.
Os videogames sempre foram o coração da franquia e a base a partir da qual outras mídias se desenvolveram. Eles ajudaram a consolidar um público fiel que atravessou gerações. Ainda assim, nos últimos anos, a série principal tem enfrentado uma onda de críticas por problemas técnicos e desempenho aquém do esperado para os padrões atuais de jogos eletrônicos.
Títulos recentes, como Pokémon Scarlet e Violet, foram alvo de análises que apontam falhas gráficas, bugs e performance abaixo do que outras produções contemporâneas entregam. Esses problemas abriram um debate entre fãs e especialistas sobre a capacidade da franquia de inovar sem comprometer a qualidade técnica, especialmente em plataformas modernas onde as expectativas são mais altas.
Parte dessa tensão vem da cadência de lançamentos da série Pokémon, que historicamente segue ciclos frequentes de três a quatro anos entre gerações. Embora essa estratégia tenha sido eficaz para manter o interesse de públicos jovens em constante renovação, ela também pode limitar o tempo de desenvolvimento, especialmente diante dos desafios crescentes de jogos com maiores requisitos técnicos.
Essa percepção de perda de qualidade surge justamente no momento em que a indústria enfrenta uma escalada nos custos e nos prazos de produção dos chamados jogos triple A, aqueles projetos com orçamentos robustos e grandes equipes envolvidas. Se antes esses títulos costumavam ser concluídos em cerca de quatro anos, hoje precisam de cinco ou seis para serem finalizados.
Guilherme Camargo, professor da pós-graduação em negócios para jogos digitais da ESPM, em entrevista à Folha de S. Paulo, admite que jogos "fracassados" podem impactar a franquia, mas não a longo prazo, já que o aspecto multimídia de Pokémon ajuda a proteger a marca.
Ao mesmo tempo, a nostalgia e a transmissão da paixão pela franquia entre gerações — pais que cresceram com Pokémon agora compartilham essa experiência com seus filhos — continuam a fortalecer sua posição cultural e comercial, mesmo em um cenário onde os jogos demandam mais refinamento técnico.
Criado no Japão em 1996, Pokémon é uma franquia de entretenimento que nasceu nos videogames e se transformou em um dos maiores fenômenos da cultura pop global. A série começou com o lançamento de Pokémon Red e Green, no Game Boy, apresentando ao público um universo em que treinadores capturam e treinam criaturas para batalhas estratégicas. A proposta de exploração, coleção e evolução de personagens rapidamente conquistou milhões de jogadores.
Ao longo das décadas, a marca expandiu seu alcance para além dos consoles. A adaptação em anime, protagonizada por Ash Ketchum, tornou-se um sucesso internacional, enquanto o Pokémon Trading Card Game consolidou o apelo entre colecionadores e competidores. Com filmes, aplicativos e uma ampla linha de produtos licenciados, Pokémon se firmou como uma das franquias mais lucrativas e reconhecidas do entretenimento contemporâneo.