Pokémon faz 30 anos: o império que nasceu no Game Boy

A franquia Pokémon completa 30 anos de história em 2026 como um dos maiores fenômenos da cultura pop mundial. Desde sua estreia em 1996, a marca se expandiu para animações, cartas colecionáveis, brinquedos e uma vasta linha de produtos licenciados com apelo intergeracional.

Esse ecossistema multimídia transformou Pokémon em um império que já ultrapassou US$ 100 bilhões em receitas totais — cerca de R$ 514 bilhões.

Games em fase negativa

Os videogames sempre foram o coração da franquia e a base a partir da qual outras mídias se desenvolveram. Eles ajudaram a consolidar um público fiel que atravessou gerações. Ainda assim, nos últimos anos, a série principal tem enfrentado uma onda de críticas por problemas técnicos e desempenho aquém do esperado para os padrões atuais de jogos eletrônicos.

Títulos recentes, como Pokémon Scarlet e Violet, foram alvo de análises que apontam falhas gráficas, bugs e performance abaixo do que outras produções contemporâneas entregam. Esses problemas abriram um debate entre fãs e especialistas sobre a capacidade da franquia de inovar sem comprometer a qualidade técnica, especialmente em plataformas modernas onde as expectativas são mais altas.

Parte dessa tensão vem da cadência de lançamentos da série Pokémon, que historicamente segue ciclos frequentes de três a quatro anos entre gerações. Embora essa estratégia tenha sido eficaz para manter o interesse de públicos jovens em constante renovação, ela também pode limitar o tempo de desenvolvimento, especialmente diante dos desafios crescentes de jogos com maiores requisitos técnicos.

Mesmo com fracassos, legado segue

Essa percepção de perda de qualidade surge justamente no momento em que a indústria enfrenta uma escalada nos custos e nos prazos de produção dos chamados jogos triple A, aqueles projetos com orçamentos robustos e grandes equipes envolvidas. Se antes esses títulos costumavam ser concluídos em cerca de quatro anos, hoje precisam de cinco ou seis para serem finalizados.

Guilherme Camargo, professor da pós-graduação em negócios para jogos digitais da ESPM, em entrevista à Folha de S. Paulo, admite que jogos "fracassados" podem impactar a franquia, mas não a longo prazo, já que o aspecto multimídia de Pokémon ajuda a proteger a marca.

GTA 6: loja vaza 'susposto preço' do jogo e valor cobrado assusta os fãs; veja o que se sabe

Ao mesmo tempo, a nostalgia e a transmissão da paixão pela franquia entre gerações — pais que cresceram com Pokémon agora compartilham essa experiência com seus filhos — continuam a fortalecer sua posição cultural e comercial, mesmo em um cenário onde os jogos demandam mais refinamento técnico.

30 anos de história

Criado no Japão em 1996, Pokémon é uma franquia de entretenimento que nasceu nos videogames e se transformou em um dos maiores fenômenos da cultura pop global. A série começou com o lançamento de Pokémon Red e Green, no Game Boy, apresentando ao público um universo em que treinadores capturam e treinam criaturas para batalhas estratégicas. A proposta de exploração, coleção e evolução de personagens rapidamente conquistou milhões de jogadores.

Ao longo das décadas, a marca expandiu seu alcance para além dos consoles. A adaptação em anime, protagonizada por Ash Ketchum, tornou-se um sucesso internacional, enquanto o Pokémon Trading Card Game consolidou o apelo entre colecionadores e competidores. Com filmes, aplicativos e uma ampla linha de produtos licenciados, Pokémon se firmou como uma das franquias mais lucrativas e reconhecidas do entretenimento contemporâneo.