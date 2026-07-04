O renascimento da Polaroid que faz fotos gigantes

A câmera Polaroid 20x24, construída em 1976 e reconhecida pelo Guinness World Records como a maior câmera Polaroid já feita, virou protagonista de um documentário que a acompanha em viagens pelo mundo. A série "The 20x24 Project", da Polaroid Foundation, já registrou sessões em Veneza, Tóquio, Los Angeles e uma região remota do norte de Gana, reunindo nomes como Ibrahim Mahama, Hiroshi Sugimoto, Carrie Mae Weems, Carsten Höller, Sophie Calle e Arthur Jafa diante do equipamento.

Nas redes sociais, a mesma câmera também apareceu numa sessão recente em Paris, fotografando os rappers Future e Quavo com o fotógrafo Stillz e a casa francesa de design Paulin Paulin Paulin.

O modelo pesa 107 quilos e mede cerca de 2 metros de altura, dimensões que o impedem até de embarcar em um avião. Construída para demonstrar a qualidade do filme Polacolor II, a câmera virou peça central de um programa que a Polaroid mantinha com artistas desde 1949, cedendo filme e equipamento gratuitamente em troca de imagens para o acervo da marca, batizado depois de Polaroid Collection. Foi assim que nomes como Andy Warhol, Ansel Adams e Sally Mann passaram pelo estúdio de Cambridge, nos Estados Unidos, onde as cinco unidades da 20x24 foram construídas sob a direção de John McCann, do laboratório de pesquisa visual da Polaroid.

De depósito esquecido a estúdio ambulante

Andy Warhol ao lado de uma câmera Polaroid 20x24 e de seu próprio retrato, feito com o mesmo equipamento nos anos 1970 (Reprodução/Polaroid)

A câmera usada hoje pela Polaroid Foundation ficou anos parada em um depósito até ser encontrada pela Impossible Project, empresa que assumiu o espólio da Polaroid. Restaurada em 2022, passou a rodar com um filme 20x24 recriado do zero, produzido em Enschede, na Holanda.

A primeira aparição pública em grande escala aconteceu em 2024, na Bienal de Veneza, quando a Polaroid Foundation convidou os 11 artistas da mostra "Janus", no Palazzo Diedo, a produzir uma imagem cada com o equipamento. Desde então, o fotógrafo John Reuter, que opera câmeras 20x24 desde 1980, acompanha a turnê ao lado da aprendiz Harriet Browse.

Um documentário sobre arte, não sobre celebridades

Ao contrário do que a sessão com rappers em Paris pode sugerir, o foco declarado do projeto está na arte contemporânea. O episódio gravado no norte de Gana levou a câmera até Ibrahim Mahama, conhecido por instalações têxteis em grande escala.

Outros episódios do canal da Polaroid Foundation no YouTube mostram sessões com o fotógrafo japonês Hiroshi Sugimoto, a artista Carrie Mae Weems, o escultor Carsten Höller, a francesa Sophie Calle e o cineasta e artista visual Arthur Jafa, cada um retratado em uma cidade diferente ao longo da turnê.

Como funciona o processo

Diferente das Polaroids comuns, as imagens da 20x24 são cortadas de um rolo de filme depois de expostas, não saem de um cartucho individual. Os roletes da câmera rompem uma cápsula química que espalha o revelador entre negativo e positivo, dispensando câmara escura. A Polaroid Collection reúne imagens de Robert Mapplethorpe, Mary Ellen Mark, William Wegman e Chuck Close feitas pelo mesmo processo ao longo de décadas.

A sessão com Future e Quavo em Paris, registrada pelo fotógrafo colombo-americano Stillz, conhecido por retratar celebridades como Bad Bunny e Rosália com câmeras Polaroid, aconteceu em parceria com a Paulin Paulin Paulin, casa conduzida por Benjamin e Alice Paulin dedicada a preservar o legado do designer francês Pierre Paulin.