5 formas de recuperar e melhorar fotos antigas da família com IA

Recuperar fotos antigas com IA: veja cinco apps e programas que restauram imagens de família (Reprodução/Lets Enhance)
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Publicado em 28 de agosto de 2026 às 17h02.
Um problema comum de fotos antigas é o desgaste com o tempo. Álbuns guardados em caixas acumulam riscos, manchas de umidade, desbotamento e perda de contraste que comprometem imagens de décadas. Mas, em 2026, é possível recuperar esses registros com apps e programas com inteligência artificial (IA), com resultados que vão desde correções rápidas no celular até restaurações detalhadas para impressão em quadro.
A seleção abaixo reúne 5 soluções gratuitas e pagas para recuperar fotos com IA em 2026, considerando as principais queixas dos usuários e a disponibilidade no Brasil.
O Google Fotos é o ponto de partida mais acessível para quem já usa Android ou mantém imagens na conta Google. O app não substitui uma restauração de rasgos e riscos profundos, mas corrige desfoque moderado e luz ruim com eficiência, além de remover distrações no fundo. A Borracha Mágica remove manchas isoladas, e o recurso Remover Desfoque recupera definição em imagens com pouca nitidez. Para quem quer digitalizar uma foto, corrigir e compartilhar com a família sem aprender um editor complexo, ele resolve a etapa inicial. Algumas funções avançadas de IA têm limite de uso ou exigem dispositivo Pixel ou assinatura Google One Premium de 2 TB.
O Remini consegue recuperar fotos pequenas, pixeladas ou recortadas de álbuns, que ganham definição facial e resolução aparente em poucos toques. O app se tornou popular por entregar resultados visíveis de forma rápida, sem exigir conhecimento de edição. O ponto de atenção é que a IA pode alterar traços do rosto. Por isso, a comparação entre a versão original e a versão processada é indispensável antes de compartilhar ou imprimir.
O Let's Enhance é uma opção intermediária para restauração com qualidade superior à dos apps de celular, mas sem instalar um programa no computador. O serviço funciona pelo navegador, sem download, e conta com um modelo de IA dedicado a fotos antigas (Old Photo) que corrige desbotamento e riscos, além de recuperar nitidez perdida. A ampliação chega a 16x a resolução original, o suficiente para transformar uma foto pequena de álbum em uma cópia para impressão em formato grande. O ponto de atenção é que o processamento acontece na nuvem: as imagens são enviadas aos servidores do serviço, o que pode ser uma preocupação para quem lida com fotos de terceiros ou acervos sensíveis.
O Reimagine pode ajudar quem tem muitos álbuns físicos e quer transformar o acervo em coleção digital organizada. O app, além de melhorar a imagem, escaneia várias fotos de uma página de álbum de uma vez, restaura, coloriza fotografias em preto e branco e organiza o material para compartilhar com a família. A colorização, porém, é uma interpretação plausível da IA — não uma reconstrução das cores originais.
O Topaz Photo é popular por ampliar e recuperar foco em imagens que serão impressas ou publicadas, com redução de ruído integrada. O programa trata retratos, paisagens, fotos de grupo e digitalizações de baixa resolução com a mesma qualidade. A diferença em relação aos apps de celular aparece na ampliação — o Topaz permite aumentar a resolução de uma foto sem perda perceptível de detalhe, o que faz diferença para quem quer imprimir em formatos grandes como 20 x 30 cm. É uma opção mais cara e restrita a computador, mas costuma compensar para as poucas fotos de grande valor afetivo ou histórico.
O Photoshop com Firefly é a melhor opção para fotos com danos sérios — riscos, rasgos, manchas e áreas perdidas que exigem restauração cuidadosa para impressão. Ele exige mais atenção do que os apps de um toque mas, em troca, consegue remover defeitos de forma localizada e preservar o rosto original, ajustando contraste e cores sem deixar a foto inteira com aspecto artificial. O Preenchimento Generativo do Firefly reconstrói áreas danificadas a partir de uma descrição em texto, mas o melhor resultado vem de intervenções pequenas e bem delimitadas. O programa é indicado a fotógrafos e designers, mas também a qualquer pessoa disposta a dedicar alguns minutos por imagem.