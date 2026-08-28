5 formas de recuperar e melhorar fotos antigas da família com IA

Um problema comum de fotos antigas é o desgaste com o tempo. Álbuns guardados em caixas acumulam riscos, manchas de umidade, desbotamento e perda de contraste que comprometem imagens de décadas. Mas, em 2026, é possível recuperar esses registros com apps e programas com inteligência artificial (IA), com resultados que vão desde correções rápidas no celular até restaurações detalhadas para impressão em quadro.

A seleção abaixo reúne 5 soluções gratuitas e pagas para recuperar fotos com IA em 2026, considerando as principais queixas dos usuários e a disponibilidade no Brasil.

5 apps e programas para recuperar fotos antigas com IA

Google Fotos

O Google Fotos é o ponto de partida mais acessível para quem já usa Android ou mantém imagens na conta Google. O app não substitui uma restauração de rasgos e riscos profundos, mas corrige desfoque moderado e luz ruim com eficiência, além de remover distrações no fundo. A Borracha Mágica remove manchas isoladas, e o recurso Remover Desfoque recupera definição em imagens com pouca nitidez. Para quem quer digitalizar uma foto, corrigir e compartilhar com a família sem aprender um editor complexo, ele resolve a etapa inicial. Algumas funções avançadas de IA têm limite de uso ou exigem dispositivo Pixel ou assinatura Google One Premium de 2 TB.

Plataforma: Android, iPhone, navegador e computador;

Recursos úteis: remover desfoque, ajustes automáticos, HDR, corte, correção de luz e Borracha Mágica;

Preço: uso básico gratuito; Google One Premium de 2 TB por R$ 49,99/mês ou R$ 499,90/ano;

Limite: o Magic Editor permite até 10 salvamentos mensais para usuários sem assinatura; após esse limite, requer Pixel ou plano Premium de 2 TB;

Melhor para: fotos já digitalizadas que estão escuras, com desfoque leve ou com pequenas distrações.

Remini

Antes e depois de foto recuperada com o Remini (Reprodução/Remini)

O Remini consegue recuperar fotos pequenas, pixeladas ou recortadas de álbuns, que ganham definição facial e resolução aparente em poucos toques. O app se tornou popular por entregar resultados visíveis de forma rápida, sem exigir conhecimento de edição. O ponto de atenção é que a IA pode alterar traços do rosto. Por isso, a comparação entre a versão original e a versão processada é indispensável antes de compartilhar ou imprimir.

Plataforma: Android e iPhone;

Recursos úteis: melhora de rosto, redução de desfoque, recuperação de detalhes e ampliação de resolução;

Preço: versão gratuita limitada (com anúncios e marca-d'água); Remini Pro em torno de R$ 25/mês no Brasil;

Idioma: interface em português;

Melhor para: retratos individuais, fotos de casal e imagens muito pequenas;

Limitação: pode exagerar traços e gerar feições diferentes da pessoa real.

Let's Enhance

O Let's Enhance é uma opção intermediária para restauração com qualidade superior à dos apps de celular, mas sem instalar um programa no computador. O serviço funciona pelo navegador, sem download, e conta com um modelo de IA dedicado a fotos antigas (Old Photo) que corrige desbotamento e riscos, além de recuperar nitidez perdida. A ampliação chega a 16x a resolução original, o suficiente para transformar uma foto pequena de álbum em uma cópia para impressão em formato grande. O ponto de atenção é que o processamento acontece na nuvem: as imagens são enviadas aos servidores do serviço, o que pode ser uma preocupação para quem lida com fotos de terceiros ou acervos sensíveis.

Plataforma: navegador (letsenhance.io), sem necessidade de download;

Recursos úteis: ampliação por IA de até 16x, modelo Old Photo para restauração de vintage, remoção de ruído e correção de cor;

Preço: 10 créditos gratuitos para teste; plano Starter a partir de US$ 9/mês (100 créditos, no plano anual) ou US$ 12/mês na cobrança mensal; plano Pro por US$ 24/mês (300 créditos, no anual);

Processamento: na nuvem (requer conexão com internet);

Melhor para: ampliar fotos pequenas para impressão e restaurar imagens desbotadas ou com ruído, sem instalar software;

Limitação: sem modo offline; as fotos são enviadas para servidores externos.

Reimagine, do MyHeritage

O Reimagine pode ajudar quem tem muitos álbuns físicos e quer transformar o acervo em coleção digital organizada. O app, além de melhorar a imagem, escaneia várias fotos de uma página de álbum de uma vez, restaura, coloriza fotografias em preto e branco e organiza o material para compartilhar com a família. A colorização, porém, é uma interpretação plausível da IA — não uma reconstrução das cores originais.

Plataforma: Android e iPhone;

Recursos úteis: escaneamento de fotos físicas, correção de danos, realce de imagem, colorização e compartilhamento;

Preço: teste gratuito de sete dias; assinatura Reimagine por US$ 7,99/mês ou US$ 49,99/ano, convertidos na cobrança local;

Idioma: disponível em português do Brasil;

Melhor para: digitalizar álbuns inteiros e construir um acervo familiar;

Limitação: a colorização é uma interpretação da IA, não uma reconstrução verificável das cores originais.

Topaz Photo

Topaz Photo (Topaz Photo)

O Topaz Photo é popular por ampliar e recuperar foco em imagens que serão impressas ou publicadas, com redução de ruído integrada. O programa trata retratos, paisagens, fotos de grupo e digitalizações de baixa resolução com a mesma qualidade. A diferença em relação aos apps de celular aparece na ampliação — o Topaz permite aumentar a resolução de uma foto sem perda perceptível de detalhe, o que faz diferença para quem quer imprimir em formatos grandes como 20 x 30 cm. É uma opção mais cara e restrita a computador, mas costuma compensar para as poucas fotos de grande valor afetivo ou histórico.

Plataforma: Windows e macOS;

Recursos úteis: redução de ruído, recuperação de nitidez, remoção de desfoque e ampliação por IA;

Preço: plano pessoal a partir de US$ 199/ano (cerca de US$ 17/mês no pagamento anual) ou US$ 25/mês com compromisso anual; cobrança em moeda estrangeira;

Processamento: local e em nuvem, incluídos no plano;

Melhor para: ampliar foto de baixa resolução para impressão e tratar fotografias de grupo;

Limitação: não é um programa para reconstruir rasgos físicos; para danos materiais extensos, o Photoshop é a etapa anterior.

Adobe Photoshop + Firefly

O Photoshop com Firefly é a melhor opção para fotos com danos sérios — riscos, rasgos, manchas e áreas perdidas que exigem restauração cuidadosa para impressão. Ele exige mais atenção do que os apps de um toque mas, em troca, consegue remover defeitos de forma localizada e preservar o rosto original, ajustando contraste e cores sem deixar a foto inteira com aspecto artificial. O Preenchimento Generativo do Firefly reconstrói áreas danificadas a partir de uma descrição em texto, mas o melhor resultado vem de intervenções pequenas e bem delimitadas. O programa é indicado a fotógrafos e designers, mas também a qualquer pessoa disposta a dedicar alguns minutos por imagem.