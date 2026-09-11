Pop
CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Rock in Rio 2026: como encontrar suas fotos no festival

Como cada dia tem uma galeria própria, o primeiro passo é identificar quando você esteve no evento

Público aproveita a montanha-russa e os brinquedos na Cidade do Rock. (Divulgação/Rock in Rio)

Público aproveita a montanha-russa e os brinquedos na Cidade do Rock. (Divulgação/Rock in Rio)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 19h28.

Priorizar nos meus resultados Google

Quem passar pela Cidade do Rock durante o Rock in Rio Brasil 2026 poderá procurar suas fotos na página oficial do evento na Fotop. A plataforma organiza os registros por data e oferece um recurso de reconhecimento facial para ajudar o público a localizar as próprias imagens.

O festival acontece em dois fins de semana: de 4 a 7 de setembro e de 11 a 13 de setembro. Como cada dia tem uma galeria própria, o primeiro passo é identificar quando você esteve no evento.

Como encontrar suas fotos do Rock in Rio?

A Fotop é a plataforma oficial de fotografias do Rock in Rio Brasil. Depois de identificar o dia em que participou do festival, basta acessar a galeria correspondente e utilizar o recurso de reconhecimento facial.

Para fazer a busca, o participante pode tirar uma selfie pela câmera do dispositivo ou enviar uma imagem já armazenada no celular. A tecnologia procura, entre as fotos publicadas daquele dia, registros em que o rosto aparece.

Antes de utilizar o recurso, é necessário aceitar a política de privacidade e autorizar o uso da imagem exclusivamente para a busca.

Não lembra o dia em que foi ao festival?

Uma forma de descobrir a data é lembrar de qual show, palco ou experiência você participou. A programação dos palcos Mundo, Sunset, Espaço Favela, New Dance Order, Global Village e Supernova muda de acordo com o dia.

Também é possível usar como referência uma ativação de marca, uma experiência gastronômica ou outro espaço visitado na Cidade do Rock.

Se você participou de mais de um dia, a pesquisa precisa ser repetida nas respectivas galerias, já que as imagens são organizadas separadamente por data.

Como fazer o reconhecimento facial?

A recomendação é utilizar uma selfie nítida, bem iluminada e com o rosto visível. Óculos escuros, chapéus e outros elementos que cubram parte do rosto podem dificultar a identificação.

Se a primeira tentativa não apresentar resultados, é possível fazer uma nova busca com outra imagem.

A disponibilidade de fotos pode variar de acordo com o dia e a área do festival. A cobertura fotográfica não necessariamente registra todos os pontos, experiências ou participantes da Cidade do Rock.

E se você não encontrar suas fotos?

Caso a busca não apresente resultados, vale tentar novamente com outra selfie ou conferir novamente a galeria do dia. Novos registros podem ser publicados ao longo do processo de seleção.

Quem participou de mais de uma data deve fazer a busca separadamente em cada galeria. Já quem comprou fotos e deseja consultar o pedido deve retornar à página onde a compra foi realizada.

A cobertura do Rock in Rio também reúne registros de artistas de diferentes estilos e gerações, como Luísa Sonza e outros nomes do line-up.

Acompanhe tudo sobre:Rock in Rio

Mais de Pop

Nicolas Cage compra mansão de R$ 53 milhões que corre risco de desabar

James Bond: roteiro do novo filme de 007 está pronto, diz Steven Knight

Quando estreia o último episódio da 4ª temporada de 'Reacher', do Prime Video?

Halsey no Rock in Rio 2026: veja o provável setlist do show

Mais na Exame

Pop

Nicolas Cage compra mansão de R$ 53 milhões que corre risco de desabar

Brasil

Gilmar Mendes pede que Fachin reúna casos sobre Moraes e Mendonça e assuma a relatoria no STF

Carreira

O êxito individual desaparece no fracasso coletivo

Casual

Só 10 brasileiros farão essa viagem para ver o campeonato mundial de Polo na Suíça