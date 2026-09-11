Rock in Rio 2026: como encontrar suas fotos no festival

Público aproveita a montanha-russa e os brinquedos na Cidade do Rock. (Divulgação/Rock in Rio)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 11 de setembro de 2026 às 19h28.
Quem passar pela Cidade do Rock durante o Rock in Rio Brasil 2026 poderá procurar suas fotos na página oficial do evento na Fotop. A plataforma organiza os registros por data e oferece um recurso de reconhecimento facial para ajudar o público a localizar as próprias imagens.
O festival acontece em dois fins de semana: de 4 a 7 de setembro e de 11 a 13 de setembro. Como cada dia tem uma galeria própria, o primeiro passo é identificar quando você esteve no evento.
A Fotop é a plataforma oficial de fotografias do Rock in Rio Brasil. Depois de identificar o dia em que participou do festival, basta acessar a galeria correspondente e utilizar o recurso de reconhecimento facial.
Para fazer a busca, o participante pode tirar uma selfie pela câmera do dispositivo ou enviar uma imagem já armazenada no celular. A tecnologia procura, entre as fotos publicadas daquele dia, registros em que o rosto aparece.
Antes de utilizar o recurso, é necessário aceitar a política de privacidade e autorizar o uso da imagem exclusivamente para a busca.
Uma forma de descobrir a data é lembrar de qual show, palco ou experiência você participou. A programação dos palcos Mundo, Sunset, Espaço Favela, New Dance Order, Global Village e Supernova muda de acordo com o dia.
Também é possível usar como referência uma ativação de marca, uma experiência gastronômica ou outro espaço visitado na Cidade do Rock.
Se você participou de mais de um dia, a pesquisa precisa ser repetida nas respectivas galerias, já que as imagens são organizadas separadamente por data.
A recomendação é utilizar uma selfie nítida, bem iluminada e com o rosto visível. Óculos escuros, chapéus e outros elementos que cubram parte do rosto podem dificultar a identificação.
Se a primeira tentativa não apresentar resultados, é possível fazer uma nova busca com outra imagem.
A disponibilidade de fotos pode variar de acordo com o dia e a área do festival. A cobertura fotográfica não necessariamente registra todos os pontos, experiências ou participantes da Cidade do Rock.
Caso a busca não apresente resultados, vale tentar novamente com outra selfie ou conferir novamente a galeria do dia. Novos registros podem ser publicados ao longo do processo de seleção.
Quem participou de mais de uma data deve fazer a busca separadamente em cada galeria. Já quem comprou fotos e deseja consultar o pedido deve retornar à página onde a compra foi realizada.
A cobertura do Rock in Rio também reúne registros de artistas de diferentes estilos e gerações, como Luísa Sonza e outros nomes do line-up.