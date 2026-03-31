Pokémon e novas séries chegam à Pluto TV em abril; veja lista

Redação Exame
Publicado em 31 de março de 2026 às 12h08.
A plataforma de streaming Pluto TV divulgou nesta segunda-feira, 30, a programação de abril de 2026. Diferentemente de meses anteriores, o serviço gratuito não vai lançar novos canais, mas amplia o catálogo com séries, animações e especiais ao longo do mês.
Entre os destaques está "Feed The Beast", estrelada por David Schwimmer, que acompanha a história de um sommelier viúvo e alcoólatra tentando abrir um restaurante no Bronx enquanto se envolve com dívidas e mafiosos. A série estreia já no dia 1º.
Outro nome de peso é a série de comédia "Swedish Dicks", que conta com a participação de Keanu Reeves. A produção mistura comédia e investigação ao acompanhar dois detetives improváveis resolvendo casos inusitados em Los Angeles. A estreia também acontece no início do mês.
Para quem prefere tramas mais leves, a Pluto TV adiciona a sexta temporada de "A Boa Vizinhança", que traz novos conflitos bem-humorados entre vizinhos.
Já no universo dos animes, chega a 5ª temporada de "Pokémon: Master Quest", ampliando a jornada clássica de Ash e seus companheiros.
No Dia da Terra, em 19 de abril, a plataforma promove uma maratona temática de Pokémon, com episódios focados em elementos da natureza e exibição do filme "Pokémon 2000: O Poder de Um", com sessões ao longo do dia.
1º de abril
5 de abril
6 de abril
19 de abril
27 de abril