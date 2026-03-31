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Pokémon e novas séries chegam à Pluto TV em abril; veja lista

Serviço gratuito amplia catálogo com estreias como Feed The Beast e Swedish Dicks

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 31 de março de 2026 às 12h08.

A plataforma de streaming Pluto TV divulgou nesta segunda-feira, 30, a programação de abril de 2026. Diferentemente de meses anteriores, o serviço gratuito não vai lançar novos canais, mas amplia o catálogo com séries, animações e especiais ao longo do mês.

Entre os destaques está "Feed The Beast", estrelada por David Schwimmer, que acompanha a história de um sommelier viúvo e alcoólatra tentando abrir um restaurante no Bronx enquanto se envolve com dívidas e mafiosos. A série estreia já no dia 1º.

Outro nome de peso é a série de comédia "Swedish Dicks", que conta com a participação de Keanu Reeves. A produção mistura comédia e investigação ao acompanhar dois detetives improváveis resolvendo casos inusitados em Los Angeles. A estreia também acontece no início do mês.

Para quem prefere tramas mais leves, a Pluto TV adiciona a sexta temporada de "A Boa Vizinhança", que traz novos conflitos bem-humorados entre vizinhos.

Já no universo dos animes, chega a 5ª temporada de "Pokémon: Master Quest", ampliando a jornada clássica de Ash e seus companheiros.

No Dia da Terra, em 19 de abril, a plataforma promove uma maratona temática de Pokémon, com episódios focados em elementos da natureza e exibição do filme "Pokémon 2000: O Poder de Um", com sessões ao longo do dia.

Veja as estreias da Pluto TV em abril

1º de abril

  • "Feed The Beast"
  • "Guilt"
  • "Crash"

5 de abril

  • "Meu Nome é Liberdade"
  • "Hidden Palms"
  • "Flesh And Bone"

6 de abril

  • "Pokémon: Master Quest – 5ª temporada"
  • "Swedish Dicks"
  • "A Boa Vizinhança – 6ª temporada"
  • "Invasores Primitivos: Mundo Novo"

19 de abril

  • "Pokémon 2000: O Filme" (especial de Dia da Terra)

27 de abril

  • "Deadbeat: O Espírito da Coisa"
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