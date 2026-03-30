Cenas pós-créditos de Super Mario Galaxy levantam teorias da conspiração

Após a estreia de Super Mario Galaxy: O Filme no Japão, no dia 28 de março, foi confirmado que a nova animação contará com duas cenas pós-créditos, reforçando uma tendência cada vez mais comum em grandes franquias do cinema.

As sequências extras devem aparecer em momentos diferentes: uma logo após os primeiros créditos e outra ao final completo do filme, trazendo pistas mais diretas sobre o futuro da saga.

Veja o trailer do filme:

Indícios de criacão de 'universo'?

A existência dessas cenas já movimenta teorias entre fãs. Parte do público acredita que o filme pode começar a construir um universo compartilhado da Nintendo nos cinemas, com possíveis conexões a outras franquias da empresa.

Mais de 13 personagens estão previstos para aparecer nos próximos capítulos da franquia, entre eles Pikmin, Donkey Kong, R.O.B., entre outros nomes conhecidos. A informação foi comentada por Shigeru Miyamoto, criador de Mario, durante a estreia do filme no Japão. Pixar confirma data de lançamento de 'Os Incríveis 3'; veja quando será

Além disso, o longa chega em um momento simbólico, já que celebra os 40 anos do personagem Mario. A promessa dos criadores é de uma presença massiva de personagens clássicos e referências nostálgicas, o que aumenta ainda mais a expectativa para o conteúdo escondido após os créditos.

Sequência do sucesso de 2023, o novo filme leva Mario e seus aliados para uma aventura espacial inspirada nos jogos da série Galaxy.

Sobre o filme

Chris Pratt volta a dar vida ao protagonista, enquanto Anya Taylor-Joy reprisa o papel da Princesa Peach e Jack Black retorna como Bowser. Brie Larson assume a voz de Rosalina e Benny Safdie interpreta Bowser Jr.

Como o nome sugere, "Super Mario Galaxy: O Filme" se inspira no jogo lançado em 2007 para o Nintendo Wii. Na história original, o icônico encanador embarca em uma jornada espacial para resgatar Peach. A aventura se desenrola no espaço, com Mario explorando diferentes galáxias em busca das Estrelas de Poder, conquistadas ao cumprir desafios, enfrentar chefes e alcançar áreas específicas.

Quando estreia no Brasil?

A estreia do longa nos cinemas brasileiros está marcada para 1º abril de 2026. A produção é resultado de uma parceria entre Nintendo, Illumination e Universal Pictures.

No Brasil, “Super Mario Galaxy: O Filme” recebeu classificação indicativa para maiores de 6 anos. A decisão foi definida pelo Ministério da Justiça com base na presença de violência considerada fantasiosa.

A classificação difere da expectativa dos estúdios, que buscavam a indicação “Livre”. Ainda assim, é esperado que a mudança não impacte de forma significativa a exibição do filme nos cinemas.