Por que damos ovos de Páscoa? Entenda a origem

O ovo de Páscoa é um dos símbolos mais conhecidos da data, mas a tradição não começou com chocolate. O costume de presentear com ovos é anterior ao cristianismo e está ligado a ideias de fertilidade e renovação presentes em diferentes culturas.

Antes da popularização dos doces, o hábito era trocar ovos de galinha, pato ou ganso, que depois eram consumidos.

Por que o ovo virou símbolo da Páscoa?

Desde a Antiguidade, o ovo representa nascimento e renovação. A simbologia está relacionada ao surgimento da vida, já que muitos animais nascem a partir dele.

Povos antigos já utilizavam ovos em celebrações, como a chegada da primavera no Hemisfério Norte. Nessa época, era comum presentear com ovos comestíveis, que depois eram preparados como alimento.

Com o tempo, o costume passou a incluir a decoração dos ovos. Pigmentos naturais, extraídos de alimentos como beterraba e açafrão, eram usados para colorir as cascas.

Com a expansão do cristianismo, esse simbolismo foi incorporado à Páscoa. A tradição passou a representar a ressurreição de Jesus, associando o ovo à ideia de uma nova vida.

Ovos viraram símbolo de status na Europa

Na Europa medieval, a troca de ovos ganhou status entre a nobreza. Registros indicam que, no século XII, o rei Luís VII recebeu ovos ao retornar da Segunda Cruzada.

A prática se espalhou entre as elites, que passaram a presentear com versões feitas de materiais como porcelana, vidro e ouro.

Séculos depois, surgiram os chamados ovos Fabergé, criados pelo joalheiro Peter Carl Fabergé. Essas peças eram produzidas com metais preciosos e pedras, e algumas alcançaram alto valor no mercado.

Como surgiram os ovos de chocolate?

Os ovos de chocolate surgiram entre os séculos XVII e XVIII, na França, quando confeiteiros passaram a criar moldes recheados com misturas que incluíam açúcar e chocolate.

Com o avanço das técnicas de confeitaria, os ovos passaram a ser feitos inteiramente de chocolate.

A receita também evoluiu, com a inclusão de ingredientes como leite e manteiga de cacau, o que resultou em versões mais suaves e próximas das atuais.