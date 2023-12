John Wick: Keanu Reeves revela os segredos das cenas de combate da franquia; assista

Considerado um dos principais astros de ação, Keanu Reeves esteve envolvido em filmes marcados por cenas de luta e efeitos especiais que impactaram o cinema, como a trilogia "Matrix".

O ator está em alta com a franquia "John Wick". Além de sua atuação ao longo dos filmes, ele é reconhecido também por sua performance em combates. Para interpretar o icônico assassino, ele necessita de um rígido treinamento em luta e armas, como mostra um vídeo que repercutiu recentemente nas redes sociais.

Nas imagens, são apresentados os bastidores de um dos filmes de "John Wick", com destaque para a preparação para as cenas de luta e tiroteio. Durante o treinamento, Keanu impressiona não apenas pela coreografia, mas também pelo manejo das armas e a sua precisão no suposto confronto com os inimigos.

Por trás das câmeras

Desde o primeiro filme "John Wick – De Volta ao Jogo" (2014), Keanu cercar-se de dublês com expertise nas complexidades das cenas de ação. Nesta franquia, ele trabalhou em parceria com Chad Stahelski, que além de ter sido seu dublê na trilogia "Matrix", também se tornou diretor.

O ator também passou a frequentar um centro de treinamento de tiros. Com a ajuda do dublê J.J. Perry, ele conseguiu desenvolver habilidades com agilidade e autenticidade, que são fundamentais para o personagem.

Onde assistir aos filmes de John Wick?

Os quatros filmes da franquia John Wick estão disponíveis no Amazon Prime Video, Globoplay e Telecine.