'Avatar: O Último Mestre do Ar': 2ª temporada ganha data de estreia e trailer

A Netflix divulgou nesta terça-feira, 31, um trailer de bastidores e a data de estreia da segunda temporada de "Avatar: O Último Mestre do Ar".

A nova temporada da série live-action chega à plataforma de streaming em 25 de junho.

Inspirada na animação "Avatar: A Lenda de Aang", exibida entre 2005 e 2008, a produção acompanha Aang (Gordon Cormier), um garoto que precisa aprender a dominar os quatro elementos (água, terra, fogo e ar) para restaurar o equilíbrio do mundo.

O elenco da série ainda conta com Kiawentiio (Katara), Ian Ousley (Sokka), Dallas Liu (Zuko), Paul Sun-Hyung Lee (Iroh), Daniel Dae Kim (Ozai) e Elizabeth Yu (Azula).

Para a segunda temporada, novos nomes foram anunciados, como Madison Hu (Fei), Dolly De Leon (Lo e Li), Lily Gao (Ursa), Terry Chen (Jeong Jeong), Jon Jon Briones (Piandao), Dichen Lachman (Yangchen) e Tantoo Cardinal (Hama).

A Netflix já confirmou a renovação da série até a terceira temporada, o que indica que a adaptação deve seguir o arco completo da animação original, também estruturada em três partes.

Veja o trailer com os bastidores da 2ª temporada