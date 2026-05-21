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Mick Jagger, dos Rolling Stones, entra para elenco de novo filme de diretora italiana

Cantor atuará ao lado de Josh O’Connor, Dakota Johnson, Saoirse Ronan e da vencedora do Oscar Jessie Buckley em drama gravado na Itália

Mick Jagger: especula-se que o cantor interpretará um guardião de farol no longa (Nils Petter/Getty Images)

Mick Jagger: especula-se que o cantor interpretará um guardião de farol no longa (Nils Petter/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 21 de maio de 2026 às 12h39.

O vocalista dos The Rolling Stones, Mick Jagger, vai voltar ao cinema em “Three Incestuous Sisters” ("As Três Irmãs Incestuosas"), novo filme da diretora italiana Alice Rohrwacher.

O longa também terá Josh O’Connor (“Rivais”), Dakota Johnson (“Cinquenta Tons de Cinza”), Saoirse Ronan (“Lady Bird”), Jessie Buckley (“Hamnet”) e Isabella Rossellini (“Veludo Azul”) no elenco.

Segundo a revista Variety, Jagger desembarcou nesta semana na ilha vulcânica de Stromboli, na Sicília, onde as filmagens do drama gótico estão acontecendo.

De acordo com relatos da imprensa italiana, ainda não confirmados oficialmente, o cantor interpretará um guardião de farol, pai do personagem vivido por O’Connor.

O filme marca o primeiro longa em língua inglesa de Rohrwacher, vencedora de dois prêmios no Festival de Cannes com "As Maravilhas" e "Feliz como Lázaro". A produção é baseada no romance ilustrado homônimo da autora americana Audrey Niffenegger.

A trama acompanha três irmãs que vivem isoladas até a chegada do filho de um guardião de farol. Outros detalhes da história estão sendo mantidos em sigilo.

As gravações começaram em abril e devem durar dez semanas entre Stromboli e Roma.

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