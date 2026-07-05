Cabo Verde recebe seleção com festa após campanha histórica na Copa; assista

A derrota para a Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo não abalou o orgulho de Cabo Verde pela campanha histórica da seleção. Neste domingo, 5, a delegação está sendo recebida com festa na Cidade da Praia, capital do país, onde milhares de torcedores participaram de uma homenagem organizada pela Federação Cabo-Verdiana de Futebol.

Recepção no Dia da Independência

A chegada da equipe aconteceu no mesmo dia em que Cabo Verde celebra sua independência, 5 de julho, o que deu um significado ainda maior à festa.

Antes do desembarque, a federação convocou os torcedores a vestirem a camisa azul da seleção e levarem bandeiras do país para acompanhar o cortejo pelas ruas da capital. No Instagram, a chamada para a mobilização foi direta: "Vamos receber os nossos heróis".

O trajeto pela capital

O cortejo passou pelo Aeroporto Internacional Nelson Mandela e seguiu por bairros tradicionais da Cidade da Praia, como Lém Ferreira, Fazenda, Vila Nova, Achada de Santo António, Prainha e Quebra Canela, transformando o retorno da equipe em uma grande celebração popular.

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E com razão. Na primeira participação em uma Copa do Mundo, a seleção surpreendeu ao avançar à fase mata-mata e conquistou reconhecimento internacional pelo desempenho diante de adversários tradicionais do futebol mundial.