'A Hipótese do Amor', de Ali Hazelwood, chega ao streaming; veja onde assistir

'A Hipótese do Amor': longa-metragem da Prime Video foi inspirada em livro de romance popular online (Prime Video / Divulgação)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 12h05.
A adaptação cinematográfica de "A Hipótese do Amor" chegou ao catálogo da plataforma de streaming Prime Video nesta quarta-feira, 23, em lançamento global. Baseado no romance de Ali Hazelwood, o filme protagonizado por Lili Reinhart e Tom Bateman acompanha uma doutoranda em Biologia e um professor que fingem manter um relacionamento, mas desenvolvem sentimentos reais.
"A Hipótese do Amor", adaptação do livro homônimo, já está disponível na Amazon Prime Video. O filme, que chegou ao catálogo nesta quarta-feira, 23, teve um lançamento global e traz a história de um dos livros de romance mais populares das redes sociais.
Baseada no livro de Ali Hazelwood, a produção é protagonizada por Lili Reinhart e Tom Bateman. Em agosto, a Prime Video realizou uma pré-estreia no Brasil, em que os fãs puderam assistir ao longa com antecedência ao lado do elenco principal.
Fenômeno no Booktok, "A Hipótese do Amor" nasceu como uma fanfic inspirada em Rey e Kylo Renm, personagens de "Star Wars".
Na adaptação da obra original, a história sai de uma galáxia muito, muito, muito distante e se passa no mundo acadêmico. Olive, interpretada por Lili Reinhart, é uma doutoranda em Biologia determinada a convencer a melhor amiga de que já superou um antigo interesse amoroso.
Para isso, ela toma uma decisão impulsiva: beija Adam, interpretado por Tom Bateman, um professor da universidade conhecido por ser intimidador. A escolha acaba dando origem a um acordo conveniente para os dois: fingir que estão em um relacionamento.
O que deveria ser uma situação prática e temporária parece se tornar algo muito mais complexo. Já que, conforme passam mais tempo juntos, a encenação começa a se tornar real.
"A Hipótese do Amor" está disponível no catálogo da Prime Video, sem custos adicionais para os assinantes.
"A Hipótese do Amor" está disponível no catálogo da Prime Video. Os assinantes podem assistir ao filme sem custos adicionais.
O filme acompanha Olive, uma doutoranda em Biologia que beija o professor Adam para convencer a melhor amiga de que superou um antigo interesse amoroso. Olive e Adam passam a fingir que estão em um relacionamento, mas a encenação começa a dar lugar a sentimentos reais.
Lili Reinhart interpreta a doutoranda Olive, enquanto Tom Bateman vive Adam, um professor universitário conhecido por ser intimidador. Os dois formam o casal central da adaptação.
Sim. O livro de Ali Hazelwood nasceu como uma fanfic inspirada em Rey e Kylo Ren, personagens de "Star Wars", antes de se tornar um fenômeno no BookTok.
"A Hipótese do Amor" chegou à Prime Video nesta quarta-feira, 23, em um lançamento global.