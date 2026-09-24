'A Hipótese do Amor', de Ali Hazelwood, chega ao streaming; veja onde assistir

RESUMO ＋ A adaptação cinematográfica de "A Hipótese do Amor" chegou ao catálogo da plataforma de streaming Prime Video nesta quarta-feira, 23, em lançamento global. Baseado no romance de Ali Hazelwood, o filme protagonizado por Lili Reinhart e Tom Bateman acompanha uma doutoranda em Biologia e um professor que fingem manter um relacionamento, mas desenvolvem sentimentos reais.

"A Hipótese do Amor", adaptação do livro homônimo, já está disponível na Amazon Prime Video. O filme, que chegou ao catálogo nesta quarta-feira, 23, teve um lançamento global e traz a história de um dos livros de romance mais populares das redes sociais.

Baseada no livro de Ali Hazelwood, a produção é protagonizada por Lili Reinhart e Tom Bateman. Em agosto, a Prime Video realizou uma pré-estreia no Brasil, em que os fãs puderam assistir ao longa com antecedência ao lado do elenco principal.

Sobre o que é 'A Hipótese do Amor'?

Fenômeno no Booktok, "A Hipótese do Amor" nasceu como uma fanfic inspirada em Rey e Kylo Renm, personagens de "Star Wars".

Na adaptação da obra original, a história sai de uma galáxia muito, muito, muito distante e se passa no mundo acadêmico. Olive, interpretada por Lili Reinhart, é uma doutoranda em Biologia determinada a convencer a melhor amiga de que já superou um antigo interesse amoroso.

Para isso, ela toma uma decisão impulsiva: beija Adam, interpretado por Tom Bateman, um professor da universidade conhecido por ser intimidador. A escolha acaba dando origem a um acordo conveniente para os dois: fingir que estão em um relacionamento.

O que deveria ser uma situação prática e temporária parece se tornar algo muito mais complexo. Já que, conforme passam mais tempo juntos, a encenação começa a se tornar real.

Onde assistir a 'A Hipótese do Amor'?

"A Hipótese do Amor" está disponível no catálogo da Prime Video, sem custos adicionais para os assinantes.

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