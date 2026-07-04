Taylor Swift e Travis Kelce se casam em cerimônia no Madison Square Garden, em NY

A cantora Taylor Swift e o jogador de futebol norte-americano Travis Kelce oficializaram a união nesta sexta-feira, 3, durante uma cerimônia realizada no Madison Square Garden, em Nova York. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista, enquanto convidados participavam da recepção organizada na arena.

O anúncio também apareceu nos telões do Madison Square Garden, que exibiram a mensagem "RECÉM-CASADOS" na fachada do local. Segundo a assessoria, a cerimônia foi conduzida pelo comediante Adam Sandler.

Celebração reuniu famosos

O casamento atraiu diversas personalidades do entretenimento e do esporte. Entre os convidados vistos chegando ao local estavam Jennifer Lopez, Ed Sheeran, Ethan Hawke, Jimmy Fallon e Abby Wambach.

Do lado de fora da arena, fãs da cantora — conhecidos como "Swifties" — acompanharam a movimentação na tentativa de ver os convidados, enquanto um forte esquema de segurança controlava o acesso ao evento.

Nos dias que antecederam a cerimônia, caminhões descarregaram estruturas e equipamentos no Madison Square Garden. Também foram vistos funcionários transportando um vestido branco para o interior da arena.

Casal fez doações antes da cerimônia

Na véspera do casamento, Taylor Swift e Travis Kelce anunciaram, por meio de suas equipes, a doação de US$ 26 milhões para instituições beneficentes de Nova York e de outras localidades.

A imprensa americana também havia informado que o casal preparava uma recepção para cerca de mil convidados durante o feriado prolongado de 4 de Julho, data em que os Estados Unidos celebram os 250 anos da Declaração de Independência.

Romance começou em 2023

O relacionamento entre Taylor Swift e Travis Kelce tornou-se público em 2023. Segundo o jogador, tudo começou depois que ele tentou - sem sucesso - conhecer a cantora nos bastidores de um show da turnê Eras Tour.

Posteriormente, Kelce contou a história em seu podcast, gesto que chamou a atenção de Swift e marcou o início do relacionamento.

Desde então, os dois passaram a aparecer juntos em apresentações da cantora, partidas do Kansas City Chiefs e eventos públicos, incluindo o programa Saturday Night Live.

O noivado foi anunciado em agosto de 2025 nas redes sociais.

Carreiras de destaque

Aos 36 anos, Taylor Swift é uma das artistas mais premiadas da música. Dona de 14 prêmios Grammy, a cantora também se tornou bilionária após o sucesso da turnê Eras Tour. Em junho deste ano, foi incluída no Hall da Fama dos Compositores, duas décadas após lançar seu primeiro grande sucesso.

Travis Kelce, também de 36 anos, é um dos principais nomes da NFL. Atuando pelo Kansas City Chiefs, conquistou três títulos do Super Bowl ao lado do quarterback Patrick Mahomes e também é coapresentador do podcast New Heights.

*Com informações da Reuters