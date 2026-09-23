'Grande trabalho de Tom Cruise' e 'bagunça': veja as primeiras reações de 'Digger'

Tom Cruise em cena de "Digger", novo filme dirigido por Alejandro González Iñárritu que começou a receber as primeiras avaliações da imprensa internacional. (Warner Bros. Pictures/Divulgação)
Repórter
Publicado em 23 de setembro de 2026 às 17h40.
As primeiras exibições de “Digger”, novo filme do diretor mexicano Alejandro González Iñárritu com Tom Cruise, renderam avaliações da imprensa internacional antes da estreia ao público. Os críticos destacaram a atuação de Cruise e o impacto visual da produção, mas divergiram sobre a narrativa e as chances do longa no Oscar.
As primeiras exibições para a imprensa internacional de "Digger", novo filme de Alejandro González Iñárritu, começaram a gerar avaliações sobre a produção antes de sua chegada ao público.
O longa marca o retorno do diretor mexicano vencedor do Oscar por "Birdman" e "O Regresso" e já vinha sendo associado a uma possível disputa por indicações nas principais categorias da premiação.
Desde o anúncio do projeto, a participação de Tom Cruise colocou o ator entre os nomes considerados para uma possível indicação ao Oscar. As primeiras análises divulgadas por críticos internacionais destacam a atuação do protagonista, embora apresentem opiniões diferentes sobre a construção narrativa do filme.
Para Jim Hemphill, do IndieWire, "Digger" representa um dos trabalhos mais relevantes da carreira recente de Cruise. O crítico afirmou que o filme apresenta "a melhor atuação de Tom Cruise desde 'Magnolia'" e destacou a proposta visual e conceitual da produção.
Matt Neglia, fundador do Next Best Picture, também apontou a atuação de Cruise como um dos principais elementos do longa. Segundo ele, o papel oferece ao ator uma presença marcante diante do público, mas a estrutura narrativa de Iñárritu limita o desenvolvimento de camadas adicionais na performance.
As avaliações sobre o filme, no entanto, apresentaram divergências entre os críticos. Parte da imprensa classificou a obra como uma experiência de grande impacto visual, enquanto outros apontaram dificuldades na conexão entre seus elementos narrativos e temáticos.
Clayton Davis, da Variety, afirmou que o filme demonstra ambição e destacou o trabalho de Cruise e John Goodman, além da fotografia e do design de produção. Para o crítico, a recepção da obra deve ser dividida, especialmente pela combinação entre o tom experimental e as escolhas estilísticas de Iñárritu.
Na Hollywood Reporter, James Hibberd descreveu o longa como uma produção de grande risco criativo. Já Anne Thompson, do IndieWire, avaliou que o filme pode ter maior repercussão entre integrantes da Academia do que entre o público geral. A crítica também destacou as categorias técnicas, a atuação de Cruise e a participação de Riz Ahmed como pontos centrais da produção.
Chris Gore, do Film Threat, definiu "Digger" como uma das maiores apostas da carreira de Tom Cruise e afirmou que o longa pode provocar reações distintas entre os espectadores devido à sua estrutura e abordagem.
Joey Magidson, do Awards Radar, apresentou uma avaliação mais crítica e classificou o filme como uma obra que não alcança plenamente suas propostas. O crítico reconheceu o trabalho visual e o comprometimento da equipe com escolhas ousadas, mas afirmou que a narrativa apresenta limitações. Para ele, Cruise entrega uma atuação consistente e Riz Ahmed se destaca no elenco.
Jim Hemphill, do IndieWire, classificou o trabalho como a melhor atuação de Tom Cruise desde “Magnolia”. Matt Neglia, fundador do Next Best Picture, também destacou a presença do ator, mas afirmou que a estrutura narrativa limita o desenvolvimento da performance.
Parte da imprensa elogiou o impacto visual de “Digger”, enquanto outros críticos apontaram dificuldades na conexão entre os elementos narrativos e temáticos. Clayton Davis, da Variety, atribuiu a possível divisão ao tom experimental e às escolhas estilísticas de Alejandro González Iñárritu.
“Digger” já era associado a uma possível disputa nas principais categorias do Oscar antes das primeiras avaliações. Anne Thompson, do IndieWire, afirmou que o filme pode ter maior repercussão entre integrantes da Academia do que entre o público geral.
Clayton Davis, da Variety, destacou a fotografia e o design de produção de “Digger”. Anne Thompson, do IndieWire, também apontou as categorias técnicas como pontos centrais do filme.
Clayton Davis, da Variety, elogiou o trabalho de John Goodman. Anne Thompson, do IndieWire, e Joey Magidson, do Awards Radar, destacaram a participação de Riz Ahmed.