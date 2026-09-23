'Grande trabalho de Tom Cruise' e 'bagunça': veja as primeiras reações de 'Digger'

RESUMO ＋ As primeiras exibições de “Digger”, novo filme do diretor mexicano Alejandro González Iñárritu com Tom Cruise, renderam avaliações da imprensa internacional antes da estreia ao público. Os críticos destacaram a atuação de Cruise e o impacto visual da produção, mas divergiram sobre a narrativa e as chances do longa no Oscar.

As primeiras exibições para a imprensa internacional de "Digger", novo filme de Alejandro González Iñárritu, começaram a gerar avaliações sobre a produção antes de sua chegada ao público.

O longa marca o retorno do diretor mexicano vencedor do Oscar por "Birdman" e "O Regresso" e já vinha sendo associado a uma possível disputa por indicações nas principais categorias da premiação.

Desde o anúncio do projeto, a participação de Tom Cruise colocou o ator entre os nomes considerados para uma possível indicação ao Oscar. As primeiras análises divulgadas por críticos internacionais destacam a atuação do protagonista, embora apresentem opiniões diferentes sobre a construção narrativa do filme.

Para Jim Hemphill, do IndieWire, "Digger" representa um dos trabalhos mais relevantes da carreira recente de Cruise. O crítico afirmou que o filme apresenta "a melhor atuação de Tom Cruise desde 'Magnolia'" e destacou a proposta visual e conceitual da produção.

Matt Neglia, fundador do Next Best Picture, também apontou a atuação de Cruise como um dos principais elementos do longa. Segundo ele, o papel oferece ao ator uma presença marcante diante do público, mas a estrutura narrativa de Iñárritu limita o desenvolvimento de camadas adicionais na performance.

As avaliações sobre o filme, no entanto, apresentaram divergências entre os críticos. Parte da imprensa classificou a obra como uma experiência de grande impacto visual, enquanto outros apontaram dificuldades na conexão entre seus elementos narrativos e temáticos.

Clayton Davis, da Variety, afirmou que o filme demonstra ambição e destacou o trabalho de Cruise e John Goodman, além da fotografia e do design de produção. Para o crítico, a recepção da obra deve ser dividida, especialmente pela combinação entre o tom experimental e as escolhas estilísticas de Iñárritu.

Na Hollywood Reporter, James Hibberd descreveu o longa como uma produção de grande risco criativo. Já Anne Thompson, do IndieWire, avaliou que o filme pode ter maior repercussão entre integrantes da Academia do que entre o público geral. A crítica também destacou as categorias técnicas, a atuação de Cruise e a participação de Riz Ahmed como pontos centrais da produção.

Chris Gore, do Film Threat, definiu "Digger" como uma das maiores apostas da carreira de Tom Cruise e afirmou que o longa pode provocar reações distintas entre os espectadores devido à sua estrutura e abordagem.

Joey Magidson, do Awards Radar, apresentou uma avaliação mais crítica e classificou o filme como uma obra que não alcança plenamente suas propostas. O crítico reconheceu o trabalho visual e o comprometimento da equipe com escolhas ousadas, mas afirmou que a narrativa apresenta limitações. Para ele, Cruise entrega uma atuação consistente e Riz Ahmed se destaca no elenco.