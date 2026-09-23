Taylor Swift: tudo que sabemos sobre 'The Life of a Showgirl: The Encore'

A era "The Life of a Showgirl" continua viva. Após um breve sumiço, no qual fez uma grande festa de casamento em Nova York, a cantora Taylor Swift anunciou quatro novas músicas para compor uma nova versão de seu mais recente álbum.

"The Life of a Showgirl: The Encore" será lançado nesta sexta-feira, 25, com quatro novas músicas, incluindo "Patient Zero", primeiro single anunciado pela cantora. O anúncio aconteceu nas redes sociais de Taylor na manhã desta quarta-feira, 23.

O que sabemos sobre 'The Life of a Showgirl: The Encore'?

No anúncio original de "The Life of a Showgirl", em 2025, Taylor Swift afirmou que não haveria uma versão deluxe do álbum. No entanto, a cantora anunciou quatro novas músicas para uma segunda parte do projeto, nomeada "The Encore".

Em uma publicação em suas redes sociais, Taylor relatou que as canções foram escritas após o lançamento oficial do álbum, durante uma viagem de comemoração para a Suécia, com Max e Shellback.

"Nós só queríamos refletir e absorver o quão gratos nos éramos por aquele momento que estávamos, mas havia um estúdio lá e fizemos o que nós fazemos quando sentimos qualquer coisa: escrevemos mais músicas. Espero que vocês as amem, porque elas nasceram de pura gratidão pela sua exuberância e celebração do álbum que fizemos", explica a artista em sua legenda.

Conheça a tracklist do 'The Encore'

Além do single já anunciado "Patiente Zero", o "The Life of a Showgirl: The Encore" terá três outras músicas. Os títulos e durações das canções já foram divulgados. Confira:

"Patient Zero" (3:46)

"Cleveland!" (3:26)

"Pink Clouding" (3:10)

"Babylon" (3:39)

A opção de pre-save das novas canções de Taylor Swift já está disponível nas plataformas de streaming digitais.